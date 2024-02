“Don Milani e Don Diana: il coraggio della profezia”: convegno Casal di Principe

Casal di Principe (Caserta) – La Parrocchia “San Nicola di Bari” di Casal di Principe ha ospitato, il 23 febbraio, il convegno “Il coraggio della profezia”, incentrato sul confronto tra don Lorenzo Milani e don Peppe Diana, due figure che hanno segnato lo scorso secolo, in tempi e modi diversi. – continua sotto –

Don Milani spese la sua vita per costruire comunità di cittadini consapevoli e lo stesso ideale animò don Diana nel suo dialogo costruttivo con le nuove generazioni di Casal di Principe: entrambi incarnano quel coraggio della profezia che, oggi più che mai, li rende testimoni esemplari tanto nel contesto della chiesa universale quanto nell’impegno sociale.

Nel servizio video (in alto) sono state raccolte le interviste realizzate dall’ufficio per le comunicazioni sociali a Paolo Landi, allievo della scuola di Barbiana, nonché giornalista e scrittore; monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa; don Franco Picone, parroco della Chiesa “San Nicola di Bari” di Casal di Principe; Benigno Casale, referente Didattica della Memoria dell’Ufficio scolastico regionale della Campania; Lina Ingannato, presidente della Scuola di Pace Don Peppe Diana. L’evento rientrava nel programma per il trentennale dell’uccisione di don Peppe Diana.

IN ALTO IL VIDEO