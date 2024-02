Castel Volturno, “La terra non è un posacenere”: i ragazzi di Futura ripuliscono strade

Castel Volturno (Caserta) – L’associazione “Futura” continua con le sue iniziative nel comune di Castel Volturno. La realtà associativa nata dalla volontà di tanti giovani intenzionati a contribuire ad una rinascita sociale del proprio territorio, da mesi ormai portano iniziative dal grande valore sociale. – continua sotto –

Il 27 gennaio, in piazza 8 ottobre, nella Giornata internazionale per la memoria delle vittime dell’Olocausto, i giovani di Futura in collaborazione con l’ente comunale, hanno installato una pietra d’inciampo per la memoria di Sergio de Simone.

Una manifestazione riuscita ad unire tante generazioni nel ricordo delle tante vittime dell’Olocausto. In seguito a quest’ultimo evento l’assicurazione Futura ha promosso l’iniziativa “la terra non è un posacenere” format nato in collaborazione con “Legambiente” Campania.

L’iniziativa tenutasi a Destra Volturno, frazione del comune Castel Volturno, ha visto impegnati i ragazzi di “Futura” nella rimozione di mozziconi di sigarette dalle strade della località. Il format verrà replicato nelle altre frazioni della città, dando vita ad un tour itinerante per la pulizia delle strade dai mozziconi di sigarette. La prima tappa della pulizia, si è svolta domenica 4 febbraio a Destra Volturno, dove i tanti ragazzi hanno collaborato all’iniziativa. – continua sotto –

Questo format nasce dall’esigenza di sensibilizzare i giorni sulla tematica ambientale, dimostrando alla comunità come un piccolo gesto abbia un grandissimo valore per il nostro pianeta. Certamente la sola rimozione dei soli mozziconi non punta a risolvere il dialogante inquinamento ambientale, ma punta a sensibilizzare la coscienza della comunità e dei tanti giovani che vivono il territorio.