Carnevale a Gricignano 2024, domenica 18 febbraio gran finale con festa in villa comunale

Gricignano (Caserta) – Grande festa di chiusura del Carnevale 2024 a Gricignano. L’appuntamento è per domenica 18 febbraio, dalle ore 14 alle 21, nella villa comunale di corso Umberto. – continua sotto –

A sfilare, per l’ultima volta, quattro carri allegorici realizzati, uno, dal Comitato Aria Pulita, ispirato a “Natura e Scienza”, e gli altri tre dall’Associazione Coriandoli Gricignanesi (Nave pirata, Vichingo e Casa di Carta), già apprezzati in occasione delle uscite del 4, 9, 11 e 13 febbraio scorsi.

I carri saranno accompagnati dalle esibizioni delle scuole di danza “Union Dance School” e “Manu Dance School”, animazione per bambini e tante altre sorprese. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Chiusura strade e divieti di sosta – Per quanto riguarda il traffico, il Comando di Polizia Locale guidato dal maggiore Nicomede De Lucia ha emesso apposita ordinanza che dispone la sospensione temporanea della circolazione veicolare (eccetto residenti e auto a servizio di diversamente abili, personale sanitario e forze dell’ordine) e la sosta, dalle ore 14 alle 21, in corso Umberto I, nel tratto dall’incrocio con via Sant’Adiutore e via Cimarosa fino alla rotatoria all’altezza dell’incrocio con via Aldo Moro, comprese le traverse lungo lo stesso tratto.