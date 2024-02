Aversa, restauro porta maggiore dell’Annunziata: lavori al via il 15 febbraio

Aversa (Caserta) – Finalmente ci siamo. Il 15 febbraio inizieranno i lavori per la messa in sicurezza e restauro della Porta Maggiore del Complesso della Annunziata e l’impalcatura che insiste da circa 15 anni su quella porta verrà rimossa. Sarà l’Università degli Studi che dal 1990 occupa il complesso a provvedere ai lavori. – continua sotto –

A renderli possibili, dopo un lungo scarico di responsabilità relativo alla competenza dei lavori da eseguire fra Università, Azienda Sanitaria Locale e Comune è stata la direzione della Divisione Infrastrutture dell’Università degli Studi Campania “Luigi Vanvitelli” intervenuta a fine novembre dopo aver acquisito il parere autorizzativo all’inizio dei lavori dalla Soprintendenza.

I lavori di messa in sicurezza e restauro si concluderanno presuntivamente entro 120 giorni lavorativi consecutivi. Per la città sarà un intervento che riporterà una delle più note bellezze artistiche e monumentali cittadine all’antico splendore dopo un lungo periodo in cui quella impalcatura ha rappresentato una vera e propria vergogna per l’immagine di Aversa.