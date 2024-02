Aversa, mattoni contro bus di linea in Viale Europa: i mezzi dell’Air Campania nel mirino dei vandali

Aversa (Caserta) – Ennesimo atto vandalico contro un bus di linea della Air Campania sulla tratta Aversa-Mondragone. E’ quello avvenuto nella serata di lunedì 19 febbraio, intorno alle 21.35, ad Aversa, lungo viale Europa, dove l’automezzo è stato oggetto di lancio di mattoni scagliati contro le fiancate e i finestrini. – continua sotto –

Il conducente è stato costretto a fermarsi, fortunatamente non si sono registrati feriti, solo tanta paura tra i passeggeri. A denunciare l’accaduto è Marco Sansone, del sindacato Usb Campania: “L’autista avverte un rumore ed intuisce si tratti dell’ormai quotidiano lancio di oggetti nei riguardi dell’autobus. Si ferma, accosta al marciapiede e scende per constatare eventuali danni al mezzo. Stavolta si è trattato addirittura di un lancio mattoni. L’autista in un primo momento pensa che l’autobus abbia subito solo qualche graffio. Poi, in un secondo momento, si accorge che il vetro di un finestrino è stato danneggiato, anche se non si è frantumato”.

“Lavoratori e passeggeri Air Campania della tratta Aversa/Mondragone sono ormai rassegnati a subire atti vandalici giornalieri”, sottolinea Sansone, che aggiunge: “In occasione dell’ultimo lancio di sassi della scorsa settimana che aveva colpito e frantumato i vetri di un autobus, i vertici di Air Campania avevano minacciato di sospendere il servizio di quella linea in quella zona, ora ci aspettiamo atti concreti da parte dell’azienda, considerando il silenzio e quindi l’incapacità di Prefetture, enti e forze dell’ordine di garantire sicurezza. Tra gli addetti ai lavori ormai serpeggia la rassegnazione che si aspetti il ferito grave o addirittura il morto per intervenire davvero a difesa di persone e materiale rotabile”.

Un precedente episodio si era verificato, sempre in viale Europa, nella serata di giovedì 25 gennaio, quando un bus venne bersagliato con delle pietre. Anche in quel caso nessun ferito, solo tanta paura tra i passeggeri. Ma la preoccupazione resta alta anche perché azioni simili si registrano da mesi ai danni dei mezzi dell’Air Campania, come quelle avvenute, sulla stessa linea, nelle sere del 2 novembre, del 4 dicembre e del 6 gennaio scorsi.