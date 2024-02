Pompei, a scuola “Girasoli in Movimento” contro il bullismo e per l’inclusione sociale

Pompei (Napoli) – Parte la seconda annualità del progetto “Girasoli in Movimento”, ideato dalla dottoressa Annamaria Ascione, psicologa clinica e psicoterapeuta, al Secondo Circolo di Pompei, grazie alla sensibilità della dirigente scolastica Anna Maria Cioffi e del direttore dei servizi generali e amministrativi Alessandro Leone. – continua sotto –

Anche per questa annualità saranno coinvolte le classi elementari della sede de “I Tre Ponti”, cui afferisce una complessa platea scolastica caratterizzata dalla particolare esigenza di un lavoro preventivo contro i fenomeni di bullismo e a favore dell’inclusione sociale.

Riconosciuto esempio di “umanizzazione delle cure” dall’Ordine dei Medici di Napoli e condotto come studio sperimentale presso il Master in “Medical Humanities” dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, “Girasoli in Movimento” è supportato scientificamente dalla Assimefac ed “è basato sui principi della medicina narrativa e preventiva applicata a contesti istituzionali come la scuola”, spiega la dottoressa Federica Di Paolo.

“Le attività che vengono svolte durante il percorso – fa sapere la dottoressa Ascione – nascono dalla consapevolezza che i bambini hanno un forte bisogno di conoscere ed esplorare la realtà che li circonda”. IN ALTO IL VIDEO