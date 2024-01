Trentola Ducenta, 74enne in gita con comitiva muore dopo un malore improvviso

Trentola Ducenta (Caserta) – Un improvviso malore, forse un arresto cardiocircolatorio, si è rivelato fatale per un 74enne pugliese, deceduto nel pomeriggio di domenica 14 gennaio a Trentola Ducenta. – continua sotto –

L’uomo, di Manfredonia (Foggia), faceva parte di una comitiva giunta dalla Puglia con un autobus turistico per partecipare ad un raduno interregionale di allevatori di cardellini.

Il gruppo si stava recando in un ristorante per il pranzo e, per attendere l’arrivo delle altre comitive, si era fermato nel centro di Trentola Ducenta, in via Roma, davanti alla “Casa delle Associazioni”.

Ad un certo punto, l’uomo ha perso i sensi e non si è più risvegliato. Inutile l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta un’auto funebre per prelevare la salma.