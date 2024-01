Marcianise, l’avvocato Massimo Golino muore precipitando dal terrazzo

Marcianise (Caserta) – Tragedia a Marcianise nel pomeriggio di domenica 14 gennaio quando Massimo Golino, 53 anni, avvocato e politico, è deceduto dopo essere precipitato dal terrazzo della sua abitazione situata in via Manzoni. – continua sotto –

Intorno alle 16, mentre in casa c’erano alcuni familiari, il 53enne è caduto dal terzo piano finendo nel cortile dell’edificio. Sul posto sono giunti i carabinieri per effettuare i rilievi. Non si esclude il gesto estremo.

Laureato in Giurisprudenza all’Università “Federico II” di Napoli, Golino aveva iniziato l’attività di avvocato nel 2002 con uno studio a Marcianise, in piazza Umberto. a Marcianise. Da tempo era impegnato anche in politica, ricoprendo la carica di consigliere comunale e candidandosi alle elezioni regionali. Nel 2015 era stato nominato assessore con incarico di vicesindaco ad Orta di Atella nell’ambito di una giunta tecnica.

Aveva militato nell’Udc, poi nel movimento politico Balena Bianca, aderendo poi al Centro Democratico, di cui era stato coordinatore cittadino e per il quale alle regionali del 2020 si era candidato a sostegno di De Luca. Da diversi anni era nel consiglio di amministrazione di “Sorella Natura”, unica fondazione italiana ad essere riconosciuta dallo Stato “Ente di Protezione Ambientale”, diventandone vicepresidente nel 2021 e coordinatore nazionale delle delegazioni territoriali.