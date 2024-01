Marcianise, l’architetto Aniello Iuliano nuovo dirigente Area Gestione Territorio

Marcianise (Caserta) – Da lunedì 15 gennaio è l’architetto Aniello Iuliano il nuovo Dirigente del V settore – Area Gestione del Territorio del Comune di Marcianise. – continua sotto –

Si è conclusa ufficialmente con la determina di assunzione del professionista la procedura di selezione pubblica per l’individuazione del Dirigente del Settore V ex articolo 110 comma 1 del Tuel avviata lo scorso 15 novembre del 2023.

L’architetto Aniello Iuliano, già dipendente del Comune di Marcianise, lascia il III settore Lavori Pubblici dove ricopriva il ruolo di Elevata Qualificazione, ex Posizione Organizzativa, come funzionario tecnico direttivo dal 9 agosto del 2021.

Precedentemente ha svolto lo stesso ruolo presso il Comune di Pomigliano d’Arco dal 1998, prima con incarichi a contratto ex articolo 110 del Tuel e dal 2015 come dipende assunto a tempo pieno e indeterminato, oltre a importanti collaborazioni come consulente esterno con il Parco Monti Lattari e il Comune di Parma, dopo essersi abilitato nel 1994 e aver svolto la libera professione con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, bioarchitettura, design universale, mobilità sostenibile e urbanistica partecipata. – continua sotto –

Laureato in Architettura con indirizzo Progettuale presso l’Università Federico II di Napoli con studi e tesi principalmente sul territorio di Marcianise, si è poi specializzato in Bioarchitettura presso l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura e successivamente ha conseguito il Master di II livello in Governance delle aree naturali rilasciato dal Ministero dell’Ambiente presso l’Università del Molise e il Master Pubblica Amministrazione “Il sistema degli acquisti verdi nella PA: procedure, compiti e responsabilità” promosso dall’Istituto Mides di Roma.

Ha acquisito inoltre ulteriori competenze attraverso la partecipazione a numerosi corsi di alta specializzazione tra cui quello in ‘Metodologie, Conoscenze e Strumenti operativi relativi alla Pianificazione territoriale per i Trasporti ed il miglioramento delle condizioni di Mobilità e Sicurezza del traffico degli Enti Locali’ presso la Luiss Management Spa e l’Aci Consult – Cnp S.r.l e al Progetto “Agenda 21 per le aree urbane: iniziativa pilota su alcune città di dimensione medio-piccola” promosso dal Ministero dell’Ambiente presso l’Enea.

Dal luglio 2011 è nell’elenco degli idonei a ricoprire la carica di Presidente dei Parchi Regionali della Regione Campania’. E’ stato relatore in seminari organizzati dalla facoltà di Architettura Dipartimento di Cultura del Progetto della Seconda Università degli Studi di Napoli, nonché in tesi di laurea presso la facoltà di Scienze Ambientali dello stesso ateneo. Vanta pubblicazioni anche su riviste nazionali di settore, sempre come esperto in bioarchitettura e pianificazione urbanistica. – continua sotto –

E’ stato infine componente dell’Ufficio di Piano per la redazione prima del Prg e poi del Puc di Pomigliano d’Arco, insieme al Regolamento Edilizio, e successivamente redattore di diversi piani di riqualificazione e rigenerazione urbana sostenibile e partecipata, come i Contratti di quartiere, Pru, Pums, Piano Energetico Comunale e Peba – Pau, oltre ad essere stato direttore dei lavori e progettista di enti pubblici per la partecipazione a bandi regionali e nazionali ottenendo finanziamenti per centinaia di milioni di euro.

Nell’ambito dell’iniziativa “Città Amica dei Bambini”, promossa dal Ministero dell’Ambiente, ha elaborato il progetto per il Comune di Pomigliano D’Arco, ottenendo nel 1999 il “Riconoscimento di Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini” con menzione speciale e nel 2001 il “Premio Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini”.