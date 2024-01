Cesa, avviso pubblico per il Banco Alimentare 2024

Cesa (Caserta) – Anche per l’anno in corso la Giunta Comunale ha approvato l’adesione al Progetto promosso del Banco Alimentare Campania Onlus, per dare assistenza a circa 100 nuclei familiari residenti, che versano in condizioni di disagio economico. – continua sotto –

“Un sostegno che si concretizza attraverso l’erogazione di un pacco mensile, contenente prodotti alimentari, per il periodo gennaio-dicembre 2024 che saranno distribuiti dai volontari della protezione civile”, fa sapere il vicesindaco Giusy Guarino con delega ai servizi sociali.

Per questa ragione è stato emesso un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle domande di ammissione al beneficio, le quali saranno oggetto di valutazione da parte dell’ufficio servizi sociali, che provvederà a predisporre apposita graduatoria.

I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione del beneficio: residenza nel comune di Cesa alla data di pubblicazione dell’avviso; reddito Isee inferiore a 6mila euro; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a 7.560. – continua sotto –

Nel caso di nuclei con Isee più altro sarà necessaria una attestazione di accertata condizioni di indigenza da parte del Servizio Sociale del Comune. Inoltre, vi deve essere una assenza di assistenza alimentare da parte di altri organismi che forniscono aiuti alimentari sul territorio.

L’apposito modello di domanda per la presentazione della richiesta è disponibile presso l’ufficio servizi sociali ed è inoltre scaricabile dal sito www.comune.cesa.ce.it. Le istanze potranno essere presentate le ore 12,00 del giorno 01/03/2024 all’ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico.