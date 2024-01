Carinaro, il sindaco Nicola Affinito conferma le dimissioni: “Ho sempre agito con onestà”

Carinaro (Caserta) – Nicola Affinito sceglie di lasciare definitivamente la carica di sindaco. Trascorso il termine di venti giorni per ritirare le dimissioni presentate lo scorso 22 dicembre, pochi giorni dopo la debacle della sua maggioranza, andata sotto in Consiglio Comunale per l’approvazione della variante urbanistica nell’aria dell’ex depuratore in via San Salvatore, per il commercialista carinarese la situazione non è cambiata: non ci sono più le condizioni per proseguire il mandato iniziato nel 2019 e la cui scadenza naturale sarebbe giunta in primavera. Sarà, quindi, un commissario straordinario indicato dalla Prefettura a traghettare per qualche mese il Comune fino al ritorno alle urne. – continua sotto –

Questa la lettera aperta che Affinito ha indirizzato alla comunità. «Considerato che, in questi venti giorni, dopo diverse riunioni tenutesi nella Casa comunale, ho provato invano a convincere la minoranza e i consiglieri indipendenti della necessità e della grande opportunità della realizzazione di un Asilo Nido e di un Poliambulatorio per la nostra comunità, ho deciso di confermare le mie dimissioni.

Oggi desidero rivolgere a voi tutti un pensiero di saluto e ringraziamento! Sono passati quasi 5 anni dal giorno della mia elezione e questi anni sono stati anni intensi, significativi, entusiasmanti, a volte molto duri, ma sono stati anni che ricorderò a lungo custodendoli come esperienza non solo professionale ma soprattutto di vita. Sono onorato, da Carinarese, di aver ricoperto tale carica che mi ha consentito di rappresentare la nostra Comunità.

In questi anni mi sono dedicato “anima e corpo” senza alcun risparmio di energia al perseguimento del bene comune convogliando tutte le azioni verso la tutela e la crescita di questo territorio. Questa carica è stata per me un impegno per tanti aspetti entusiasmante ma per altri difficile, soprattutto negli anni caratterizzati dalla più pesante crisi sanitaria che ha colpito il mondo intero e che ha provocato delle perdite anche tra i nostri concittadini. – continua sotto –

Il periodo di pandemia da Covid -19 resterà scolpito nella nostra memoria per sempre, indelebile nelle nostri menti sarà il senso di paura, solitudine, sofferenza ed angoscia che abbiamo vissuto.

Quest’esperienza amministrativa è giunta nella mia vita nel 2019 “inattesa” e da neofita ho affrontato con coraggio la delicatezza e l’importanza che riveste. I dubbi e le paure iniziali si sono poi trasformate, all’indomani della mia elezione, in una sola certezza, quella della fiducia che avete riposto in me, più come “persona” che come “politico”.

In questi anni mi sono formato professionalmente sul campo per affrontare e cercare di risolvere le dinamiche burocratiche e a volte affrontando anche le questioni e problematiche “tecniche” della macchina amministrativa per dare risposte adeguate e certe alle esigenze di ciascun cittadino di Carinaro. Non è stato facile ma il pensiero di deludere quelle attese, mi ha dato la forza di andare avanti. – continua sotto –

Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto sin dalla mia candidatura, in modo particolare tutti i candidati della lista “Carinaro Rinasce”, perché è grazie a loro che sono stato eletto. Un ringraziamento va a tutti coloro che mi sono stati vicini in questi cinque anni, la mia famiglia e tutti quelli che hanno collaborato con me con senso di abnegazione ed impegno, dagli assessori e consiglieri al personale degli uffici comunali. Tutti hanno operato con grande senso di responsabilità e professionalità.

Ringrazio sua Eminenza il Cardinale Sepe, sua Eccellenza il Vescovo Spinillo, il Parroco Don Antonio Lucariello, tutte le associazioni di volontariato, la Pro Loco, la Protezione civile, la Caritas che in questi anni sono stati vicini alla nostra comunità ed hanno collaborato con l’amministrazione; ringrazio il comandante ed i Carabinieri della locale Stazione di Gricignano di Aversa, sempre presenti, ringrazio il Preside e tutta la comunità scolastica del nostro plesso di Carinaro e rivolgo un affettuoso saluto a tutti gli studenti.

In questi anni di duro lavoro ho cercato di fare “politica” avendo come riferimento e come guida un valore per me imprescindibile, quello che la mia famiglia, da sempre, mi ha inculcato “agire con onestà”.

Con la stessa onestà intellettuale oggi mi scuso con TUTTI VOI per ciò che non sono riuscito a realizzare. Avrei voluto terminare il mio mandato non deponendo le dimissioni come senso di protesta. Per me è un rammarico! Ma a volte di fronte a situazioni ingestibili è necessario fare una scelta e con coraggio. “Oggi servono due qualità, l’onestà e il coraggio: la vera grandezza di un “capo” sta proprio nel saper compiere delle scelte quando è l’ora” (Sandro Pertini)».