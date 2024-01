Sant’Antimo, rapina uno scooter e poi un supermercato: arrestato dai carabinieri

E’ accusato di essere l’autore di due rapine a mano armata compiute a Sant’Antimo, nel Napoletano, lo scorso 9 gennaio, un uomo sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte della Procura di Napoli Nord. – continua sotto –

Dalle indagini, condotte dai carabinieri della locale Tenenza, è emerso che la prima rapina ebbe come vittima un uomo in sella ad uno scooter al quale il rapinatore puntò una pistola al volto, impossessandosi del motociclo. Pochi minuti dopo, alla guida di quello stesso scooter rapinato, il malvivente assaltava un supermercato in via Crucis, dove, mostrando la pistola alla cassiera, sottraeva 200 euro in contati.

Attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e la collaborazione delle vittime, i militari dell’Arma sono risaliti all’identità del rapinatore, nel frattempo condotto nel penitenziario napoletano in attesa di disposizioni del giudice per le indagini preliminari che, nella giornata del 17 gennaio, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.