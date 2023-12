Natale a Ravello, Paolo Fresu in scena con “Jazzy Christmas”

Ravello (Salerno) – “Siamo onorati e felici di aver suonato in questo posto meraviglioso e aver inaugurato questo cartellone di concerti di Ravello”. Con queste parole Paolo Fresu si è congedato dal pubblico della Città della Musica non prima di aver regalato due bis, tra questi una inedita “Tu scendi dalla stelle”, arrangiata per l’occasione da Daniele di Bonaventura. – continua sotto –

All’Auditorium “Oscar Niemeyer” il musicista sardo, accompagnato proprio da di Bonaventura e da una splendida Leila Shirvani, ha presentato il suo progetto “Jazzy Christmas” che ha inaugurato sabato scorso il cartellone del Natale organizzato dalla Fondazione Ravello, presieduta dal notaio Dino Falconio e sostenuto dalla Regione Campania. I 9 appuntamenti in cartellone sono curati dal direttore Maurizio Pietrantonio.

Domenica mattina, a Villa Ruffolo, spazio al duo violino e piano, Andrea Cicalese –Massimo Spada, primo appuntamento di un ciclo di concerti domenicali a Villa Rufolo, dal titolo “Il salotto musicale di Nevile Reid” che prenderà avvio dal prossimo anno.

Per il tradizionale concerto di Santo Stefano della Fondazione (26 dicembre, ore 19), previsto il ritorno a Ravello del tenore Vittorio Grigolo. Grigolo è reduce dal grande successo riscosso in occasione del concerto tenutosi recentemente al Senato della Repubblica. Con lui ci sarà l’altra straordinaria voce del soprano Daria Rybak. Sul palco dell’Auditorium Niemeyer, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica di Benevento, diretta da Marco Boemi, proporranno un repertorio musicale comprendente anche una carrellata dei più celebri brani della tradizione natalizia internazionale. IN ALTO IL VIDEO