Salute Mentale, convegno dell’Asl Caserta al centro “Don Milani” di Calvi Risorta

“Tutti abbiamo in noi il desiderio di esclusione, di mettere le distanze fra noi e il male. Dovere di chi lavora nel welfare è far sì che il desiderio dell’esclusione non diventi pratica e poi governo dell’esclusione”. Su queste indicazioni del professor Angelo Righetti, con il Patrocinio del Comune di Calvi Risorta, si terrà nella città calena il convegno “1^ Tappa del Laboratorio Lotta allo Stigma della Malattia Mentale” al Centro Don Milani, in località Petrulo, sabato 16 dicembre, a partire dalle ore 18. – continua sotto –

Psichiatra, Neurologo, Farmacologo ed epidemiologo. Imprenditore della salute mentale di “Economia Sociale” e “Welfare di Comunità”, Angelo Righetti è stato per oltre trent’anni dirigente pubblico di dipartimenti di Salute Mentale e direttore del socio-sanitario di aziende sanitarie locali, tra cui Asl Caserta 2, dove ha sviluppato e applicato la “Metodologia dei Budget di Salute”. Ha collaborato con Franco Basaglia, Franca Ongaro e Hrayr Terzian ed ha coordinato l’Osservatorio sulla Salute per il Ministero della Sanità.

Seguirà lo sketch teatrale “Fatti Non Fummo a Viver Come Tedeschi!” dell’Isiss “Ugo Foscolo” di Sparanise, rivisitazione in chiave comica del patto d’acciaio tra la Germania e l’Italia. Parteciperanno il dottor Giovanni Lombardi – sindaco di Calvi dottor. Marco Puglia – magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere; il professor Samuele Ciambriello – portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali delle Persone Private della Libertà; il dottor Amedeo Blasotti – direttore generale Asl Caserta; il dottor Giuseppe Tarantino – direttore amministrativo Asl Caserta; il dottor Vicenzo Iodice – coordinatore dei Distretti Sanitari Asl Caserta; il dottor Gaetano De Mattia – direttore Dipartimento Salute Mentale Asl Caserta; il dottor Giuseppe Nese – Coordinamento Tutela della Salute in Carcere Asl Caserta; la dottoressa Lilia Nuzzolo – direttore Serd Asl Caserta; il dottor Pasquale Iannotta – dirigente responsabile della U.o.s.d. Istituti Penitenziari Serd, Asl Caserta; il dottor Lello Liardo, psichiatra/neurologo che ha seguito tutta la fase di dismissione dell’Opg di Aversa e l’attivazione della Rems definitiva di Calvi Risorta; la dottoressa Rosa Fusco, responsabile facente funzioni Rems di Calvi Risorta, Dsm Asl Caserta; la dottoressa Vincenza Di Fuccia, Direttore Distretto 22; la dottoressa Rosy Caparco – assessore alle Politiche Sociali di Calvi Risorta; la dottoressa Mariastella Di Mauro, A.S Uepe Caserta, e Suor Monica M. Asti, suora francescana di Santa Filippa Mareri del centro “Don Milani”.

L’incontro si concluderà con la degustazione della “Panorra” piatto tipico del territorio ed un intrattenimento musicale offerto da alcuni gruppi del territorio.