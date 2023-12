Maddaloni, pranzo solidale di Natale al Villaggio dei Ragazzi

Maddaloni (Caserta) – Si è tenuto oggi, nel Villaggio dei Ragazzi, il tradizionale “Pranzo Solidale di Natale”, destinato ai bisognosi del territorio. L’iniziativa è del Comune di Maddaloni, a cui hanno collaborato la Scuola di Commissariato dell’Esercito di Maddaloni, comandata dal Brig. Gen. Leonardo Colavero, la Caritas Diocesana, la Scuola di Formazione Gastronomica “Dolce e Salato” dello chef stellato Giuseppe Daddio e del maestro pasticcere Aniello Di Caprio, e lo stesso Villaggio dei Ragazzi. – continua sotto –

Il pranzo, preparato dalla Scuola di Commissariato dell’Esercito, in collaborazione con la Scuola di formazione “Dolce e Salato”, è stato distribuito a tutti i disagiati che vi hanno partecipato, accompagnati, per l’occasione, dai volontari all’ingresso dell’Ente calatino, ove sono state servite svariate pietanze. Sono intervenuti, tra gli altri, l’onorevole Vincenzo Santangelo, consigliere regionale della Campania, il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, il commissario straordinario della Fondazione, avvocato Antonio Caradonna, il colonnello Claudio Milone della Scuola di Commissariato dell’Esercito di Maddaloni e diversi esponenti del mondo politico, ecclesiastico, militare e del Terzo settore. In particolare, la Scuola di Commissariato, Ente dipendente dal Comando Logistico dell’Esercito per il tramite del Comando di Commissariato, è un polo nazionale orientato ad una dimensione interforze e interagenzia e deputato alla formazione, qualificazione, specializzazione e aggiornamento del personale del Commissariato con corsi attinenti sia alla funzione logistica.

“È questa un’iniziativa – ha commentato il commissario Caradonna – che rafforza il nostro impegno nell’aiutare e sostenere i fratelli più bisognosi e che mette ulteriormente in evidenza la vocazione del Villaggio, che anche quella di fare rete con le strutture del territorio sostenitrici di importanti progettualità solidali. In questo contesto, voglio ringraziare il Comune di Maddaloni per la significativa iniziativa, la Caritas e la Scuola di Commissariato dell’Esercito, che costituisce un’eccellenza nazionale nel settore logistico ed in particolare del vettovagliamento, per il concreto supporto fornito. Infine, indirizzo un sentito ringraziamento alla Scuola di formazione “Dolce e Salato” che rappresenta un punto di riferimento per i tanti giovani che intraprendono l’importante percorso formativo nel settore enogastronomico”.

“Il Comune di Maddaloni – ha puntualizzato il sindaco De Filippo – è sempre in prima linea nel promuovere e sostenere iniziative di solidarietà per i cittadini in difficoltà. Quest’anno, per la prima volta nel Villaggio dei Ragazzi, grazie anche alla collaborazione di altre realtà attive sul territorio, quali la Caritas, l’esercito e la Scuola ‘Dolce e Salato’, siamo riusciti a realizzare questo momento di condivisione e di incontro nel segno della solidarietà; e quale miglior momento se non questo che precede il Natale, la festa che celebra la famiglia, gli affetti, l’inclusione”.