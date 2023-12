Eliminazione barriere architettoniche: fondi per scuole di Aversa, Casal di Principe e San Cipriano

Primo posto in graduatoria per la Provincia di Caserta nell’elenco degli interventi da finanziare con il Fondo Regionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche delle strutture pubbliche. – continua sotto –

L’intervento proposto riguarda i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presso quattro edifici scolastici di proprietà della provincia: Istituto Tecnico “Guido Carli” di Casal di Principe, Liceo Scientifico “Segrè” di San Cipriano d’Aversa, Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” e Isiss “Osvaldo Conti”, entrambi con sede ad Aversa.

Il costo complessivo delle opere ammonta a 250mila euro, di cui 175mila finanziati dalla Regione, attraverso il Programma Regionale Campania Fesr 2021-2027 e 75mila a carico della Provincia di Caserta. Entro 180 giorni, come previsto dal Decreto Dirigenziale numero 454 della Direzione Generale per i Lavori Pubblici della Regione Campania, sarà trasmesso il progetto esecutivo utile all’erogazione del finanziamento.

“Un’altra ottima notizia – ha commentato il presidente Giorgio Magliocca – che conferma il gran lavoro che stiamo facendo sull’edilizia scolastica. Si tratta di progetti di grande valenza sociale che si aggiungono ai 24 interventi di ammodernamento, adeguamento sismico e messa in sicurezza delle scuole superiori della provincia, finanziati con oltre 54 milioni di euro nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.