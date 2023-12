Aversa – Voragine vicino ex Giudice di Pace, Capasso: “Da noi continue segnalazioni su sicurezza stradale”

Aversa (Caserta) – “Ogni tanto succede”. Così, in modo ironico ma anche amareggiato, Rosario Capasso, leader del gruppo civico “Aversa a Testa Alta” commenta l’avvio dei lavori di manutenzione in via Frattini, angolo via del Plebiscito. – continua sotto –

Oltre un mese fa, infatti, nel cuore del centro storico ed a pochi passi dagli uffici dell’ex Giudice di Pace si aprì un avvallamento che nel tempo stava diventando una piccola voragine. Una situazione immediatamente segnalata da Capasso che ha incalzato l’ufficio tecnico comunale ed i commissari straordinari a tenere sotto controllo la sicurezza delle strade.

“Ogni giorno – ha detto Capasso – dovremmo segnalare tante storture ai commissari. Non ci fermiamo. Siamo pronti, in prima linea, ad informare il commissario straordinario Gerardina Basilicata e i due sub commissari su ciò che non vedono. Loro dovrebbero fare qualche giro in più per la città per rendersi conto del pessimo stato in cui siamo, e noi siamo gli occhi e le orecchie della città”.

Per Capasso “basterebbe davvero poco. Almeno mettere in sicurezza le strade che rischiano di sprofondare”.