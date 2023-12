Aversa, il Natale solidale del Liceo Artistico “da Vinci” e dell’Unicef

Aversa (Caserta) – Triplo appuntamento per le celebrazioni del Natale Solidale Unicef per l’Istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci” di Aversa, guidato dalla dirigente scolastica Margherita Montalbano: il 13 dicembre al Policlinico di Napoli, nel reparto bimbi non udenti, il 15 dicembre nella sede centrale di piazza Magenta e il 18 dicembre nella succursale di via Pirozzi. – continua sotto –

Policlinico – Il 13 dicembre, in concomitanza con altre scuole, il Liceo Artistico ha tenuto un laboratorio artistico al Policlinico con i docenti Eva La Canna e Giovanni Tuoro, accompagnati dalle studentesse E.Maione, A.Gagliardo della classe 2A, respirando un vero clima di solidarietà condivisa tra i sorrisi dei bambini e la commozione degli adulti e del personale ospedaliero. L’evento è stato ripreso dalle telecamere Rai del Tgr Campania (guarda il video).

Sede centrale – Quante volte abbiamo sentito “no alla tortura”, “no alla schiavitù”, tutti siamo uguali davanti alla legge, ogni bambino ha diritto all’istruzione, ogni individuo ha diritto alla salute cioè ad essere curato, cose che sembrano scontate, ma che in realtà non lo sono affatto. Lo sanno bene i docenti e gli studenti del Liceo Artistico che, con un progetto di educazione civica e laboratori artistico-natalizi, hanno addobbato uno stupendo albero donato alla scuola dai carabinieri forestali, cercando di rimarcare l’importanza dei “Diritti Universali dell’Uomo – A ciascun addobbo il proprio diritto”.

Gli studenti classe 1D (M.Ciotola, M.Flauto, V.Romanello, F.Velardi, R.Santonicola, R.N.Amato) e classe 2D (L.Lipardi, B.M.Cavagnuolo) del biennio hanno letto gli articoli, diretti dalla professoressa Elisabetta Pieretti, mentre quelli del triennio (M.Abatiello 3D, N.Mallardo 5G, A.C.Cucoara 4D), diretti dal professor Francesco Pio Ferreri, hanno recitato poesie accuratamente scelte per non dimenticare le sofferenze dell’umanità: “Delega” di Primo Levi, “Pensa agli altri” di Mahmoud Darwish e “Il confine tra la mia vita e la morte altrui” di Valerio Magrelli. – continua sotto –

Ciò è stato possibile grazie all’intesa tra l’Unicef, con la presidente regionale Emilia Narciso, e la scuola. A coordinare le attività scolastiche la commissione “Arte e Cultura” diretta dalla funzione strumentale area artistica, professoressa Rosalba Corvino, i professori Maria Zaccariello, Eva La Canna, Nicla Aurisicchio e Giovanni Tuoro. Le classi aderenti 1D, 2D, 1G, 1E, 1F, 2H, 1B, 2A, 3D, 4D, 5G, 4E, le classi del biennio con i docenti Eva La Canna, Giovanni Tuoro, Patrizia Rabaccino, Pasquale Mastrogiacomo, Mirko Battisti, hanno reso possibile gli addobbi natalizi per la sede centrale. La mattinata si è conclusa con un momento di grande emozione e commozione, gli alunni della scuola primaria del comprensivo “Ungaretti” di Teverola, guidato dalla dirigente scolastica Adele Caputo, hanno donato al “da Vinci” il puntale per decorare l’albero che è stato posizionato dai Vigili del fuoco di Caserta tra gli applausi dei presenti.

Sono intervenuti alla manifestazione del 15 dicembre in centrale una rappresentanza del II e III Circolo Didattico (Raffaella De Angelis, Clementina Lampitella), le associazioni “Amici dei Vigili del Fuoco”, presieduta da Pietro Cortini, Soroptimis, presidente Annamaria Tamburrino e Nicoletta Quintino, “A.GE Aversa”, presidente Fabiana Liguori e Paola Castiello. La presidente campana dell’Unicef, Narciso, nel suo discorso di ringraziamento, ha ribadito le attività di volontariato a sostegno dei bambini, felice di questo progetto. Tra i presenti una rappresentanza della Antica Pizzeria da Michele, la quale ha lanciato una proposta solidale “La pizza sospesa” per i meno abbienti.

Succursale – In succursale è stato realizzato un albero eco-sostenibile. La manifestazione si è svolta con la proiezione di un filmato ed una performance a tema, la recita di alcune filastrocche di Gianni Rodari dalle studentesse A.Della Corte, I.Del Prete, G.Veneziano, I.Festa, G.Raimondo, tutti della classe 1E, G.Riggione, G.Soreca classe 1F., diretti dai professori Patrizia Rabaccino e Giovanni Tuoro, con la collaborazione della professoressa Maria Rosaria Durante. Presenti Narciso dell’Unicef, la dirigente Montalbano, il sindaco di Carinaro Nicola Affinito, il dirigente dell’Istituto comprensivo di Carinaro, Ernesto Natale, il responsabile Caritas Diocesana di Aversa, don Carmine Schiavone, che ha ricevuto un pacco solidale, quest’ultimo rappresenta simbolicamente la raccolta alimentare destinata alla Caritas donata dall’istituto “da Vinci”. Al termine delle attività la commissione “Arte e Cultura” ha donato un’acquaforte di “Alice nel Paese delle Meraviglie” realizzata dal professor D. Bracati. Grande entusiasmo da parte di tutti ed i complimenti ai suoi docenti e studenti da parte della dirigente Montalbano che ha ringraziato vivamente l’Unicef per questa splendida opportunità. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA