Aversa, 20 dicembre: incontro su Musica Sacra e Liturgia nel segno di Jommelli, in serata concerto d’organo

Aversa (Caserta) – Mercoledì 20 dicembre, alle ore 15, prende il via, al Seminario Vescovile di Aversa, il convegno “Musica Sacra e Liturgia nella Campania Felix di Jommelli”, organizzato sotto la direzione scientifica di Paologiovanni Maione e Piero Viti dall’Associazione Accademia Mediterraneo Arte & Musica e dal Rotary Club Aversa “Terra Normanna”, con il contributo della “Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali” del Ministero della Cultura e il patrocinio della Diocesi di Aversa, del Comune di Aversa e dell’Università Vanvitelli. – continua sotto –

La manifestazione vedrà studiosi di chiara fama provenienti da tutta la penisola confrontarsi su un argomento, quello della musica sacra, particolarmente legato proprio alla storia del centro normanno. Aversa, infatti, oltre a contare retaggi musicali di prim’ordine connessi in primo luogo ai grandi compositori cui ha dato i natali, come Jommelli e Cimarosa, figure di spicco dell’intera celebre Scuola Napoletana settecentesca, ha sempre primeggiato anche come centro di culto grazie al suo ricco patrimonio storico-architettonico e ecclesiastico, al punto di meritarsi l’appellativo, con la sua sede vescovile e il gran numero di chiese presenti all’interno delle sue mura, di “Città delle cento chiese”.

Nella Campania settecentesca il connubio tra il culto e la musica ebbe modo di esprimersi in una ricca produzione musicale cui non si sottrasse nessuno dei grandi maestri dell’epoca, lasciando un immenso repertorio i cui stili e forme musicali si adeguarono all’esigente mercato “spirituale” dell’epoca in un’offerta annuale capillare, strettamente collegata ai calendari festivi del capoluogo e delle province della Campania e alle tante ricorrenze straordinarie dei vari ordini proponenti nonché a quelle dei culti autoctoni.

Il convegno cercherà, dunque, di delineare i circuiti musicali nonché i meccanismi produttivi e artistici sottesi a questo straordinario fenomeno, sottolineando i dati comuni e quelli “eccentrici”. Specialmente sarà presa in esame la produzione di Niccolò Jommelli, che, con il Requiem, il Miserere e le tante Messe, fece primeggiare il compositore anche in questo genere. Sarà questa anche l’occasione per dare ufficialmente il via, con un evento di assoluto rilievo scientifico, alle Celebrazioni Jommelliane previste ad Aversa del prossimo anno 2024 in occasione del 250esimo anniversario della morte del musicista. – continua sotto –

Ad aprire i lavori, che continueranno anche nella mattinata di giovedì, a partire dalle ore 10, ci saranno i saluti istituzionali del vescovo della Diocesi di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, e del commissario prefettizio del Comune di Aversa, Gerardina Basilicata.

La sera del 20 dicembre, nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo (Parrocchiella) di Aversa, la manifestazione sarà impreziosita da un concerto d’organo del giovane talento del territorio normanno Giuseppe Rigliaco, tenuto sullo splendido organo settecentesco della chiesa, recentemente restaurato, organizzato in collaborazione con le associazioni Agimus Aversa e Aversa Turismo.