Natale aPuglianello, l’8 dicembre si accende il grande albero in piazza. Rubano: “Regalo ai più piccoli”

Puglianello (Benevento) – “L’accensione dell’albero è un regalo del Comune ai più piccoli, ma è soprattutto un ringraziamento ai cittadini di Puglianello”. Così il sindaco Francesco Maria Rubano alla vigilia dell’accensione delle luci del grande albero, in piazza don Gabriele Pastore. – continua sotto –

L’appuntamento è alle ore 18.30 di venerdì 8 dicembre con il sindaco e il parroco don Giuseppe Di Lorenzo. “In prima fila ci saranno gli studenti della scuola elementare – continua il primo cittadino – ma anche i componenti della società polisportiva della Nuova Telis e i ragazzi dell’Acr. L’albero illuminato, come dicevo, è un simbolo di unione ma anche di ringraziamento alla comunità operosa di Puglianello, ai tanti lavoratori che ogni mattina rendono questa comunità attiva”.

“Come sindaco – conclude Rubano – farò in modo che ai cittadini non possa mancare nulla. L’incontro dell’8 sarà un modo per incontrarci tutti in una occasione che ci riconduce alla nostra fede, ma ci rinsalda anche come comunità”.