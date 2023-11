Incendio in un deposito di pneumatici: grossa nube di fumo nero su Empoli

Incendio in un deposito di pneumatici stamani nella zona industriale di Empoli, tra Marcignana e Terrafino, in via Lucchese, all’interno dell’officina “Pas Centro Pneumatici”, interessando anche una ditta adiacente, la Time Net. – continua sotto –

Le fiamme hanno provocato una densa coltre di fumo nera visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Firenze, supportati da rinforzi provenienti dal comando di Pisa, impegnati con diversi mezzi, tra cui un’autobotte chilolitrica capace di contenere 25mila litri d’acqua. Le fiamme sono state messe sotto controllo, in attesa del completo spegnimento. Non si sono registrati feriti, solo qualche lieve intossicato.

L’Arpa Toscana ha eseguito i rilievi ambientali, secondo cui non vi è una ricaduta sul terreno e nell’ambiente. Per questo, la sindaca Brenda Barnini, acquisite le relazioni, provvederà alla revoca dell’ordinanza con cui invitava tutti i cittadini residenti in un raggio di 2 chilometri a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi, a non raccogliere e consumare prodotti ortofrutticoli dei terreni circostanti.

Anche il presidente della Regione Toscana, Giani, ha confermato che “non ci sono rischi per la salute pubblica. Ringrazio il nostro personale sanitario per aver preso in cura le persone inizialmente intossicate, di Igiene Pubblica e di Arpat. Grazie anche ai Vigili del fuoco per aver domato le fiamme in poco tempo e del sistema regionale per assistenza alla popolazione”. IN ALTO IL VIDEO