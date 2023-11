VesuviEtna, l’imprenditrice Antonella Schiavone semifinalista della Carpigiani Challenge per il Gelato Festival World Masters 2025

Con il suo VesuviEtna, un gelato artigianale che unisce le scuole meridionali e mediterranee di Campania e Sicilia, Antonella Schiavone, imprenditrice di Pozzuoli (Napoli) e titolare di “Vesuvietna – Il Gelato del Regno”, è semifinalista per l’Italia della “Carpigiani Challenge”, uno dei concorsi di selezione dei finalisti mondiali del “Gelato Festival World Masters 2025”. – continua sotto –

VesuviEtna mette insieme il meglio dei prodotti agroalimentari campani dal sapore prelibato e le antiche, e ormai consolidate, ricette dei maestri gelatai siciliani, rievocando sapori di un tempo lontano, gusti e profumi ormai dimenticati.

Vesuvietna nasce dalla storica tradizione di famiglia, con un marchio già radicato nel territorio campano. L’attività a conduzione familiare, già dal 1999, ha avuto l’obiettivo di allevare bufale come fossero delle “figlie” per produrre latte di bufala di alta qualità. Una storia fatta di passione per il lavoro, di amore per il territorio e di rispetto per la tradizione campana nella produzione di latticini di bufala. Vesuvietna, infatti, è diventata un punto di riferimento per la vendita di gelato, latticini, formaggi di latte di bufala e altri prodotti Made in Italy di alta qualità.

“Una sensazione unica”, ha commentato Schiavone dopo il risultato conseguito. “Un grazie di a chi ha creduto in me, a chi mi è stato vicino – facendomi sentire tutto il suo prezioso sostegno – e a tutti i miei collaboratori, in particolare al nostro ‘prezioso’ Anto e alla mia Sabrina. Senza ognuno di loro, tutto questo non sarebbe stato possibile”. “Con orgoglio e fierezza – continua l’imprenditrice napoletana – stringo tra le mani questo riconoscimento prestigioso, quanto di più bello potessi aspettarmi, in attesa del cammino verso la finale di Gelato Festival World Masters”. – continua sotto –

Antonella Schiavone è attiva anche nel sociale come vicepresidente dell’Ambulatorio Antiracket e Antiusura Caserta e responsabile dello sportello Antiracket e Antiusura di recente inaugurato ad Aversa, nella sede della Caritas Diocesana. Nel 2017 è stata vincitrice del “Premio Impresa Caserta”, nel 2018 è stata presidente di “Impresa Donna Confesercenti – Caserta”, nel 2019 vincitrice del concorso nazionale “Promuovere lo spirito e la cultura di impresa” e nel 2020 ha ottenuto la medaglia d’argento al concorso nazionale “Yogurt” di Agri Yogurt nella categoria yogurt naturale di latte bufalino. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA