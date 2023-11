Elezioni Gricignano 2024, prove d’intesa tra Pd e il gruppo Lettieri

Gricignano (Caserta) – Dialogo aperto, in vista delle amministrative 2024, tra il circolo cittadino del Partito Democratico e il movimento “Gricignano Viva” che fa riferimento a Vittorio Lettieri. – continua sotto –

Qualche sera fa, nella sede dei Dem in piazza Municipio, si è tenuto un primo incontro bilaterale: per il Pd c’erano il presidente Antonio Guida, il segretario Giammaria Ledda, Nicola Tessitore, Francesca Tessitore, Carmine Froncillo e Salvatore Carbisiero, insieme ad altri iscritti e simpatizzanti, tra cui Luigi D’Angelo, Andrea Di Foggia e Antonio Fortuna; per Viva il presidente Giacomo Di Ronza, il vicepresidente Antonio Fiorillo, i consiglieri comunali Vittorio Lettieri e Raffaele Russo.

La discussione ha spaziato su vari punti, politici e programmatici, da inserire nel programma elettorale, tra cui: la nuova politica ambientale; il rilancio della cultura sul territorio; una migliore vivibilità della nostra cittadina; la finanza locale; problemi annosi come la zona Asi; la nuova metodologia di lavoro della futura macchina comunale.

“Al termine della riunione – fa sapere il Pd in una nota ufficiale – è stata concordata un’intesa sui punti in discussione tra le due forze politiche, le quali hanno già preso l’impegno di aggiornarsi al termine di questo percorso dialogante intrapreso dal circolo del Partito Democratico con una buona prospettiva di comuni intenti”. Intanto, nei prossimi giorni il Pd comunicherà un incontro con un’altra forza politica. (Nella foto, da sin. Guida e Lettieri)