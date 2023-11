Casaluce, la Pro Loco al “Next” di Paestum per la rassegna Patrimonio Immateriale della Campania

Casaluce (Caserta) – Anche la Pro Loco di Casaluce “Casaluci”, associazione di promozione sociale, parteciperà alla prima rassegna del Patrimonio Immateriale della Campania, presentata dalla Regione Campania, dal 1 al 3 dicembre, al Next – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum. – continua sotto –

Un evento di tre giorni per conoscere, attraverso stand espositivi, dibattiti, incontri, laboratori e dimostrazioni, non solo il patrimonio culturale immateriale campano ma anche le pratiche tradizionale connesse ai saperi, alle celebrazioni, alle espressioni e alla cultura agro-alimentare, che rendono la nostra regione unica al mondo.

Durante la Rassegna, organizzata e promossa dalla Scabec, sarà presentato il Catalogo del Patrimonio Immateriale della Campania, un volume indispensabile che raccoglie tutte le pratiche tradizionali iscritte all’IPIC (Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano).

La Pro Loco di Casaluce parteciperà con uno stand, ove saranno proiettati video e foto inerenti "La Traslazione dell'Icona della Madonna di Casaluce", di cui il 16 luglio 2021, con decreto dirigenziale numero 403 della Regione Campania, veniva riconosciuto come Evento Culturale ed immateriale ed inserito nell'inventario IPIC in convenzione con (Unesco), per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nonché delle tradizioni locali e delle comunità limitrofe.

“La Madonna di Casaluce è portata in processione due volte l’anno, seguendo il decreto regio del 23 marzo 1857. Per i Casalucesi, questi momenti hanno un significato speciale, segnando il ritorno della loro amata Madonna a casa dopo un periodo di prestito. La festa è anche un’occasione per riflettere sulla storia e la devozione che circondano la Madonna di Casaluce, un’icona che ha ispirato fede, speranza e devozione per secoli”.

“Noi saremo lì il 2 dicembre, – dichiara il presidente pro tempore della Pro Loco, Antonio Macchione – proietteremo video ed allestiremo una mostra fotografica inerente l’evento della traslazione, un evento che porta con sé una ricca tradizione religiosa e culturale. Ovviamente porteremo al seguito materiale e gadget della Pro Loco, al fine di far conoscere ai più, le tradizioni del nostro paese. Ci sarà anche il presidente uscente Antonio Martino, con i soci che hanno provveduto ad inviare il materiale specifico per l’istanza, ed ottenuto il riconoscimento dell’Evento. Sarà presente, inoltre, come rappresentante istituzionale, l’assessore alla Cultura Valentina Sorrentino. Chiunque vorrà partecipare e passare una giornata in compagnia – conclude Macchione – sarà ovviamente il benvenuto”.