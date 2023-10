Gricignano, rubrica auguri: Daphne Diretto consegue la laurea specialistica in Fisica e Astronomia

Daphne Diretto, di Gricignano, dopo la laurea in Fisica all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, oggi ha conseguito la laurea specialistica in Fisica e Astronomia all’Università “Galileo Galilei” di Padova. – continua sotto –

La dottoressa ha discusso una tesi interamente in inglese dal titolo “Studies for the selection of the neutrino events collected in ICARUS T600 at FERMILAB”.

“Sei l’esempio di come la tenacia a e la costanza possono portare a grandi risultati! Siamo orgogliosi di te, ti vogliamo bene”, è il messaggio di auguri dei genitori e della sorella Mercedes.

Congratulazioni anche dalla redazione di Pupia.Tv