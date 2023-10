“Napoli Svelata”, i Foja in concerto al centro Campania

Giovedì 19 ottobre a partire dalle ore 18, al centro commerciale “Campania” di Marcianise (Caserta), torna la rassegna di musica Indie “Napoli Svelata” che porta in scena l’anima magica e creativa della città partenopea. – continua sotto –

Alle ore 22, in Piazza Campania, il live show dei Foja, il gruppo folk rock partenopeo che ha ottenuto la candidatura per la miglior canzone originale sia al David di Donatello con i brani “’A malia” e “A chi appartieni”, che ai Nastri d’Argento con “’A malia”. Il gruppo, gira l’Italia e calca palchi prestigiosi, registrando sempre il sold out e riscuotendo molto successo.

Sul palco salirà anche Novaffair, la band alternative rock della provincia di Napoli che conquista il pubblico per le sue produzioni ricercate, con suoni che sperimentano ma che rimandano sempre alla canzone tradizionale. Hanno condiviso il palco con artisti del calibro di Rezophonic, Manuel Agnelli, Bud Spencer Blues Explosion, Colapesce e altri ancora.

Dalle 18 in Piazza Centrale l’evento “Napoli antica e moderna attraverso l’arte del gioco”, pensato per gli amanti dei giochi da tavolo che potranno assistere alle esposizioni e mettersi in gioco in prima persona. Ci sarà un’esposizione speciale delle edizioni esclusive di Risiko e Monopoli dedicate a Napoli. Sarà, inoltre, allestita una postazione dove poter giocare ad una versione napoletana di “Brancalonia”, un gioco di ruolo che segue le regole base di Dungeons and Dragons.