Art Days alla Reggia di Caserta: visite speciali alla collezione “Terrae Motus”

La Reggia di Caserta partecipa alla terza edizione di Art Days – Napoli Campania, il primo grande evento diffuso e collettivo per l'arte contemporanea nella regione.

Crossing Layers è il titolo scelto per questo terzo appuntamento che descrive l’assetto stratificato tipico del territorio campano e delle diverse identità che ne popolano la scena artistica. Stili, genesi, materiali e origini differenti per la collezione Terrae Motus, raccolta di settanta opere donata dal grande gallerista Lucio Amelio alla Reggia di Caserta nel 1993 e allestita interamente lungo gli Appartamenti Reali.

La Reggia di Caserta, bene Unesco, in occasione degli Art Days celebra Terrae Motus con visite accompagnate dedicate ai capolavori, tra gli altri, di Andy Warhol, Joseph Beuys, Nino Longobardi, Luigi Ontani, Cy Twombly e Gerhard Richter.

Il 23, 25 e 27 ottobre, con due appuntamenti alle 11 e alle 17 (la durata di ciascuno è di circa un'ora), il personale MiC e Ales del Museo accompagnerà i visitatori a conoscere i quadri e le sculture che raccontano con il linguaggio dell'arte contemporanea la tragedia del terremoto dell'Irpinia avvenuto nel 1980. Il percorso inizierà nella prima sala degli Appartamenti reali (Sala degli Alabardieri) e si snoderà lungo gli ambienti dell'ala del Settecento del Palazzo reale. L'iniziativa è inclusa nel biglietto di ingresso/abbonamento ReggiaCard2023. Dalle 17 il costo del titolo di accesso per la visita agli Appartamenti reali è di 4 euro. Per partecipare inviare una mail a re-ce.valorizzazione@cultura.gov.it entro le 18 del 22 ottobre.

Nella foto in alto le opere di Ronnie Cutrone (“Your unto the sea, the sea will be boiling”, 1983), a sinistra, e di Keith Haring (senza titolo, 1983), a destra. Sotto Andy Warhol (“Fate presto”, 1981) e Mario Merz (“Terrae Motus”, 1984)