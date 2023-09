Questura di Caserta: Mongiovì nuovo dirigente della Squadra Mobile, Mormone vice

Caserta – Il questore Andrea Grassi stamani ha tenuto una conferenza stampa per annunciare il cambio dirigenziale della Squadra Mobile. Nei giorni scorsi si è insediato il neo dirigente vice questore della Polizia di Stato Dario Mongiovì. – continua sotto –

51enne palermitano, laureato in Scienze Politiche-Internazionali, il dottor Mongiovì, dopo un’esperienza negli Uffici della Polizia del capoluogo siciliano, al termine della frequentazione del Corso di formazione per commissari della Polizia di Stato nella Scuola Superiore di Polizia di Roma, è stato assegnato, nel 2003, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siniscola, quale dirigente.

Successivamente, ha ricoperto vari incarichi: dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa, dirigente del Commissariato di Carbonia, responsabile della Sezione Polizia Giudiziaria alla Procura della Repubblica del Tribunale a Cagliari e dirigente della Squadra Mobile di Oristano. Nel 2017, è ritornato nel capoluogo sardo per dirigere l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico della Questura, fino al trasferimento alla Questura di Sassari, dove ha diretto la Squadra Mobile sino al 3 settembre 2023.

Inoltre, ha assunto l’incarico di vice dirigente il vice questore aggiunto Massimiliano Mormone. 42enne napoletano, laureato in Giurisprudenza, dopo aver frequentato il corso di formazione professionale per accedere ai ruoli dei Commissari della Polizia di Stato, è stato assegnato al Reparto Mobile di Milano. Successivamente, ha maturato un’esperienza presso l’Ufficio Immigrazione della Questura del capoluogo lombardo e ha ricoperto l’incarico di responsabile dell’Unità delle Relazioni Internazionali, incardinata nella Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia della Frontiere. Nel 2018, è stato assegnato al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Campania, Basilicata e Molise di Napoli, dapprima come responsabile del Settore Operativo, poi quale Vice Dirigente del citato organismo. – continua sotto –

Il Questore, al termine dell’incontro, ha formulato ai due funzionari gli auguri di un proficuo lavoro.