“Let’s Love”: la fiera Mia Sposa dal 7 al 15 ottobre al Medì di Teverola

Teverola (Caserta) – Un’atmosfera ricca di entusiasmo apre 16esima di Mia Sposa Fiera, al via dal 7 al 15 ottobre presso il centro commerciale Medì di Teverola. Svelate, nel corso della conferenza stampa odierna, le novità della prossima edizione: l’evento si è tenuto nell’area sfilate della fiera, una tensostruttura che racchiude un’area espositiva di 10mila metri quadrati che ospiterà per nove giorni più di 125 aziende nazionali ed internazionali. – continua sotto –

Si parte dal riconoscimento della fiera in quanto manifestazione inserita nel calendario delle fiere internazionali. “Questo riconoscimento segna un grande traguardo per noi, per i nostri clienti ma soprattutto per gli eventi fieristici in sé a significazione di quanto sia accresciuto l’interesse per eventi di questo tipo. Chi asserisce che le fiere non funzionano non ha mai avuto esperienza del nostro mondo. Basti pensare che lo scorso anno la nostra fiera ha registrato 16mila presenze, in linea con i dati Istat che vogliono i matrimoni – anche in seconde nozze – in crescita in Italia e la Campania in questo senso copre il 10% dei Sì nazionali”, afferma il patron Marcello Damiano.

“Anche per quest’anno abbiamo studiato un nuovo format che coinvolge a 360 gradi i nostri utenti. Pur mantenendo l’ingresso gratuito per tutte le coppie di sposi, abbiamo provveduto – spingendo sulla generosità dei nostri partner – a regalare, ogni giorno, servizi diversi per gli sposi. La Posada, location per eventi, regalerà un matrimonio completo, a seguire Ippolito Arredamenti, una cucina firmata Arredo 3. E poi ancora, Pennacchio Gioielleria un solitario disegnato da Annarita Pennacchio, Atelier Anita Sposi un abito da sposa e Atelier Costanzo un abito per lo sposo. A concludere i premi in palio per i futuri sposi, Mia Sposa estrarrà nel corso della prima serata i vincitori di un viaggio di nozze con destinazione Miami e Bahamas. Tantissimi omaggi anche nel corso della cerimonia di apertura da parte de La Scimmietta e la Bottega degli Eventi. Il nostro sponsor Ottica Mattiello omaggerà di una coppia di occhiali, per lui e lei, nel corso della prima e dell’ultima giornata della fiera.

“In linea con l’internazionalizzazione del nostro evento, abbiamo scelto un claim che sia allo stesso modo universale e di facile comprensione. ‘Let’s Love’ appunto è la sintesi perfetta tra l’esigenza di raccontare Mia Sposa ad un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo e la voglia di essere portatori di un messaggio di inclusione e di amore incondizionato. Crediamo che l’amore sia un sentimento puro e genuino e come tale non può che essere vissuto in piena libertà”. È così che Antonio Vigliotta, direttore generale, racconta l’edizione 2023. – continua sotto –

Ad aprire la kermesse, sabato 7 ottobre, una speciale cerimonia di inaugurazione alla presenza di tantissimi ospiti. Per le coppie che partecipano tanti gadget e premi. Il white carpet vedrà protagoniste le collezioni 2024 di Atelier Carol.

Domenica 8 ottobre è la volta, invece di Atelier Amirante che sfila con una collezione cerimonia. Dalle ore 19:30, al via la passerella di Atelier Francesco Arena, seguita dal défilé di Le spose di Licia. La settimana prosegue con il consueto appuntamento dietro la regia di Michele Trasparente, in programmazione per il giorno 9 Ottobre.

Ad aprire il secondo weekend ancora una presentazione di abiti, questa volta di venerdì, organizzato da Maurizio Cirillo e la sua agenzia di baby modelli, MondoVip. – continua sotto –

La serata di sabato 14 ottobre è dedicata invece all’Istituto Superiore Giambattista Novelli di Marcianise, con protagoniste le creazioni degli alunni delle classi quinte. In questa serata, gli allievi mostreranno il loro talento con abiti che abbracciano la moda in diverse epoche mostrando come è cambiato il concetto della moda e nello specifico sposa nel corso dei decenni. Questi piccoli grandi stilisti hanno abbracciato e sposato assolutamente il concetto della kermesse di amore incondizionato ed inclusivo e si sono resi autori di un abito realizzato e personalizzato per Paola, una modella speciale affetta da una particolarissima patologia che, dalla nascita, la costringe sulla sedia a rotelle.

A chiudere i white carpet, nella giornata di domenica 15 ottobre, tre appuntamenti: De Vitto con la passerella mattutina, My bride alle ore 18:30. A chiudere, la passerella di Atelier Anna Ferrillo.

Nel corso delle kermesse, sarà presentato anche il nuovo numero della rivista, Mia Sposa Magazine, un progetto in costante espansione in quanto rappresentativo dei media di settore delle principali fiere dedicate ai buyers, quali Si Sposaitalia Collezioni di Milano e Rome Bridal Week. “Il numero in edicola ad ottobre è stato ragionato intorno ad un unico denominatore, il colore Magenta. Una scelta non casuale in quanto è viva la necessità di sciogliere le convenzioni rispetto a questo evento importantissimo della vita. Abbiamo provato a raccontare l’amore tingendolo di un rosa passionale, protagonista e quasi invadente ma che sicuramente lascia il segno. Abbiamo dato parola a giovani talenti della moda bridal e dell’arte in generale, senza mai dimenticare il segno tracciato dai designer interazionali”, racconta Emma Zampella, direttore della rivista.