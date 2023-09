Gricignano, pattinaggio freestyle: la 12enne Matilde Tirozzi al Trofeo Coni 2023

Gricignano (Caserta) – Ha 12 anni, frequenta la scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “De Curtis” di Aversa e la sua grande passione è il pattinaggio freestyle. Una passione, quella di Matilde Tirozzi, di Gricignano, che finora, nonostante la giovanissima età, le ha consentito di trionfare alle regionali e di partecipare al Trofeo Coni 2023 che si terrà in Basilicata, sulla Costa Jonica, dal 21 al 24 settembre prossimi. – continua sotto –

Un’olimpiade dedicata ai ragazzi under 14 che ha come obiettivo far vivere ai ragazzi l’esperienza della competizione, facendo acquisire loro sicurezza in se stessi e abituandoli a vivere la gara in maniera sana preparandoli a quelle che potranno essere le possibili sfide olimpiche future.

Allieva della scuola “Asd – Quelli del Pattinaggio” di Carinaro” e allenata dal maestro Kimon Fusco, Matilde pratica il roller freestyle con pattini in linea e al Trofeo Coni gareggerà nelle discipline Roller Cross e Speed Slalom, tra le più dure e divertenti del pattinaggio che mettono alla prova le capacità, la determinazione, la velocità e la forza dell’atleta.

Non resta che fare un grande in bocca al lupo alla giovane Matilde.