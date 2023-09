Aversa, un giro nel Parco Pozzi: il degrado in attesa dell’annunciata riqualificazione

Aversa (Caserta) – Il popolo dei social si è scatenato contro l’iniziativa dell’amministrazione comunale di autorizzare la presenza di giostre sull’area verde del Parco Pozzi. – continua sotto –

Dai commenti fatti, anche da chi non usa i social ma parla nei circoli e nelle strade della città, si ha la convinzione che molti aversani siano preoccupati per le condizioni in cui si troverà quell’area quando saranno finiti del tutto i festeggiamenti in onore della Madonna di Casaluce, anche perché c’è chi ritiene che le giostre resteranno in sede anche dopo la conclusione della festa tradizionale. Così in tanti gridano allo “scandalo” per avere l’amministrazione permesso che venisse danneggiata un’ampia parte di parco dell’area verde.

Da qui la necessità di toccare con mano la realtà di cui si parla o si sparla. Considerando che da tempo è stato annunciato l’avvio di lavori per la riqualificazione dei parchi Pozzi, Balsamo, Grassia e Taglione era logico ipotizzare di poter vedere all’interno del Parco Pozzi almeno un avvio dei lavori annunciati e invece, stando alla realtà, fino ad oggi l’area è rimasta uguale a prima, ovvero nel degrado in cui già si trovava.

Nessun lavoro di riqualificazione visibile in un parco che, vale la pena ricordare, era stato rinnovato completamente grazie a un co-finanziamento dell’Unione Europea ed i Por Fers Campania 2007-2013, e inaugurato il 7 luglio 2016 dall’allora sindaco Enrico De Cristofaro. IN ALTO IL VIDEO