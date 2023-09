Aversa, il “Tesoro del Sud” alla Fattoria Fuori di Zucca

Aversa (Caserta) – “Il Sud è seduto su un tesoro e crede di doverlo cercare altrove”. È dalla frase dello scrittore Erri de Luca che il regista Alessandro Marinelli ha dato il via al documentario dal titolo “Il Tesoro del Sud” prodotto da Fondazione Con il Sud, in collaborazione con Visioni Lab. – continua sotto –

Un tour nel meridione della bella Italia per raccontare la forza di riscatto di cooperative sociali, associazioni e consorzi uniti nell’intento di non piangersi addosso e rimboccarsi le maniche. Il filo conduttore del documentario ambientato tra Calabria, Puglia, Campania e Sicilia è il cambiamento che il Sud non ha atteso invano comprendendo che non sarebbe mai arrivato dall’esterno.

“Il Tesoro del Sud” proiettato domani sera, venerdì 22 settembre alle ore 18.30, per la sua prima volta in Campania, alla Fattoria sociale Fuori di Zucca di Aversa. Alla presentazione, saranno presenti il presidente della Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio; il presidente di Con i Bambini, Marco Rossi-Doria, il regista Alessandro Marinelli e il presidente della Fattoria Sociale Giuliano Ciano.

“Siamo felici di poter vedere i nostri modelli territoriali di welfare nel documentario Il Tesoro del Sud. Ognuno – commenta Giuliano Ciano – può partecipare e contribuire alla società attraverso diverse forme di lavoro e attività, anche non di mercato ma certo siamo tutti richiamati alla partecipazione sociale. Siamo nelle Terre di don Peppe Diana e possiamo parlare con certezza di un grande cambiamento nei processi di governance del territorio attraverso procedure e metodi di tipo cooperativo”. – continua sotto –

In video, le interviste a coloro che hanno fatto rete, partendo da valori solidaristici condivisi e giungendo a dare forma a un nuovo paradigma economico, in cui l’etica diventa sostenibile fino a produrre sviluppo per tutto il territorio.

“Dai loro racconti – spiega il regista Alessandro Marinelli – è emersa la dignità e la forza di una comunità che ama la propria terra e crede che rimanere sul proprio territorio, avviando iniziative di welfare sociale e solidale, sia l’unica strada possibile per restituire dignità e speranza alle comunità del sud Italia”.

Lo scorso 9 settembre “Il Tesoro del Sud” ha ricevuto a Oliveto Citra il premio degli Enti Locali nell’ambito della 39esima edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno.