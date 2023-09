Aversa, fumi cucine: Tar respinge ricorso di “Tre Farine” e dà ragione a condominio

Aversa (Caserta) – La terza sezione del Tar Campania, presieduta da Anna Pappalardo, con sentenza numero 5166, ha respinto il ricorso della società che gestisce la nota pizzeria “Tre Farine”, situata al piano terra di un lussuoso condominio di viale Olimpico, i cui abitanti da tempo denunciano l’inquinamento prodotto dai fumi delle cucine. – continua sotto –

Sulla questione, nell’aprile 2022, il Comune di Aversa, a seguito di un sopralluogo nei locali presi in fitto dalla società, aveva vietato, con apposita ordinanza, il convogliamento dei fumi delle cucine nelle bocchette-griglie di evacuazione pre-esistenti nell’edificio, da canalizzare, invece, in apposite canne fumarie.

I condomini hanno denunciato, tramite i loro legali, che i condotti utilizzati come canne fumarie (di cui uno allocato nel vano ascensore, l’altro nel comignolo ospitante i tubi di areazione dei locali cechi delle proprietà private), gli spazi interni (di cui un locale uso ufficio frazionato senza titolo esposto, in due locali uso deposito per derrate alimentari) e quelli esterni condivisi con il condominio non erano idonei poiché non progettati e non realizzati per ospitare tale attività. Inoltre, a causa della “espulsione, dalle 11 del mattino sino alle 24 di notte, di fumi maleodoranti di vario tipo (pesce, carne, uova, fritture, bolliture, dolci, eccetera)” hanno lamentato “inquinamento e disturbo all’intero condominio”, cosa che li obbliga “a sigillarsi in casa oltre che a non stendere biancheria ed abiti lavati”.

Da parte sua, la società aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza comunale ma i giudici amministrativi lo hanno respinto, ritenendo “inidoneo”, sulla base del parere dell’Arpac, il sistema di abbattimento dei fumi “a carboni attivi” di cui è dotata la pizzeria che, sulla base della sentenza, dovrà realizzare canne fumarie indipendenti per proseguire l’attività.