Aversa e i luoghi e la memoria: giornata di studio dedicata al professor Stefano Borsi

Aversa (Caserta) – Nella mattinata di sabato 23 settembre, nella sala conferenze della chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù di Aversa, si svolgerà la Giornata di Studio “Aversa, lo sviluppo di un territorio attraverso i luoghi e la memoria”, dedicata al professor Stefano Borsi, docente presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” nonché profondo studioso della storia di Aversa e del suo territorio, prematuramente scomparso il 23 marzo di quest’anno. – continua sotto –

L’evento è organizzato dall’associazione turistico-culturale Aversaturismo e rientra nell’ambito delle iniziative promosse per le celebrazioni dei mille anni di storia di Aversa. Lo sviluppo di Aversa, del suo territorio e il definitivo assetto urbanistico verranno analizzati attraverso le relazioni dei professori e ricercatori coinvolti, provando a ricostruire, dalle prime attestazioni pre-normanne fino ai resoconti che i viaggiatori ottocenteschi ci hanno lasciato, l’identità e la memoria della città. I lavori saranno presieduti dalla professoressa Ornella Zerlenga, direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’UniVanvitelli, che, tra l’altro, ricorderà la figura ed il contributo culturale del professor Borsi.

Interverranno poi la professoressa Danila Jacazzi, docente del Dipartimento di Architettura, storica dell’architettura medievale e moderna, la dottoressa Italia Caradonna, storica dell’arte, dottore di ricerca e cultore della materia presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, la professoressa Maria Gabriella Pezone, docente presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’UniVanvitelli, storica dell’architettura medievale e moderna, e il professor Giuseppe Pignatelli Spinazzola, docente presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’UniVanvitelli, storico dell’architettura moderna e della città.

Il convegno è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Aversa, dai Dipartimenti di Architettura e Disegno Industriale e Lettere e Beni Culturali dell’UniVanvitelli e dal Club di Territorio “Terra di Lavoro” del Touring Club Italiano. – continua sotto –

“L’organizzazione di un convegno scientifico, che ha quali relatori autorevoli docenti e ricercatori del mondo accademico, è indubbiamente un’impresa quasi titanica per una piccola associazione come la nostra, soprattutto per le esigue risorse economiche disponibili, che derivano solo dalle quote annuali dei nostri soci”, afferma Sergio D’Ottone, presidente di Aversaturismo, sottolineando: “Tuttavia, confortati dal successo del nostro precedente convegno sulla fondazione di Aversa, svoltosi nel maggio 2022, di cui, tra qualche mese, ci sarà la pubblicazione degli atti a cura di Aversaturismo, sia dal punto di vista redazionale che economico, abbiamo deciso di continuare un percorso culturale di alto livello a beneficio, come sempre, della collettività e soprattutto delle nuove generazioni”.