Aversa, al Cimarosa semifinali nazionali del Rumore Bim Festival

Aversa (Caserta) – Un’esperienza davvero entusiasmante quella di Rumore Bim Festival per i numerosi artisti che hanno vissuto i casting/audizioni gratuite, durante le numerose tappe in giro per l’Italia per celebrare la Carrà ed esprimere il proprio talento. Ora, ci saranno tre giorni all’insegna della musica e delle arti varie. – continua sotto –

Il Teatro Cimarosa e La Casa Museo Cimarosa di Aversa in piazza Principe Amedeo, con il patrocinio del Comune di Aversa, e grazie al supporto di ArteDonna, realtà associativa del territorio, che punta a riscoprire e sensibilizzare la creatività al femminile, ospiteranno la tappa campana della Semifinale Nazionale di Rumore Bim Festival, l’originale contest giunto alla sua seconda edizione, a partire da sabato 16 al lunedì 18 settembre, per decretare i vincitori che potranno accedere alla Finalissima che si terrà a Bellaria Igea Marina dal 28 settembre al 1 ottobre.

Grande lo sforzo organizzativo che vedrà impegnato lo staff, nei tre giorni che saranno intensi e di grande fermento. Una giuria ricca di personaggi pubblici e guest star farà il suo attento e scrupoloso lavoro di selezione e si vedranno alternarsi e presiedere al tavolo: maestro Carlo Morelli, direttore artistico del contest in Campania, Puglia e Basilicata, e coach per masterclass, il direttore artistico nazionale settore danza Acsi, e coreografo Dino Carano, la cantante lirica, critico musicale e direttore di coro, Raffaella Ambrosino, Angela Nasprato, referente di CristianProduzioni, società di produzione di Cristian Faro, Sergio Errichiello, diplomato in pianoforte, docente e direttore dell’Accademia Dimensione Musica di Napoli, la ballerina Marianna Lupo, che vanta numerosi successi anche con la stessa Carrà, il chitarrista jazz Alessandro Carpentieri, il cantante e docente Ivan Esposito, il docente e cantante lirico Luigi Nappi, il cantautore Gennaro De Crescenzo, il compositore e collaboratore di San Pietro a Majella, Filippo D’Eliso, l’insegnante Diana Pagano, direttrice del centro danza Diana, il noto percussionista Emidio Ausiello, Anna Goglia ballerina professionista al programma Amici di Maria De Filippi, l’insegnante del Conservatorio di Taranto Maria Grassi, che vanta una lunga carriera di attività concertistiche, oltre ad essere membro dell’Orchestra Italiana di Arpe, la cantautrice Ilaria Palmieri, Claudio Diligente maestro in varie categorie Danza classica, moderna, coreografo; è membro dell’International Vaganova Method Society.

Presenti inoltre, Alessia Barni giudice Internazionale della Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva), Tiziano Ianni, pluricampione Italiano Europeo e del Mondo Latin Show, Giudice Nazionale della Federazione Italiana, e Antonio Gioiello, attore di teatro, cinematografo, assistente alla regia. A settembre seguiranno le riprese della fiction di successo ‘Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso’ e durante le semifinali, verranno selezionati tra i semifinalisti (recitazione), alcuni talenti per convocarli nei casting per le fiction più importanti di carattere nazionale. Ospiti d’eccezione, il conosciuto e apprezzato attore tv Arturo Sepe e Rossella Erra, componente della giuria popolare del programma ‘Ballando con le stelle’, opinionista tv, e Leonardo Massa, Managing Director, Msc Crociere. Patron e ideatore di Rumore Bim Festival, Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni, in collaborazione con la Fondazione Verdeblu, con il patrocinio della città d’origine di Raffaella Carrà, Bellaria Igea Marina e con la direzione artistica nazionale del regista televisivo Roberto Vecchi. – continua sotto –

“Un bilancio ricco che conferma il successo anche di questa seconda edizione. – dichiara l’architetto Emma Malinconico, Service Kreativ- E’ importante portare avanti l’identità di ciascuna regione e avere il privilegio di scoprire i futuri talenti del vasto panorama artistico italiano. Poter lavorare in futuro usando la propria passione, credo sia davvero una grossa soddisfazione. E’ bello per me sostenere i tanti iscritti, affiancarli e condividere i loro sogni, ciascuno porta con sé un bagaglio di esperienze, e sono pronti a mettersi in gioco. Ci auguriamo che alle finalissime arriveranno i più meritevoli”.

Per ogni categoria verranno messi a disposizione, in esclusiva per la Semifinale Nazionale in Campania,premi speciali a cura di Service Kreativ, in collaborazione con Anteros Produzioni. Una crociera Msc per due persone che verrà consegnata al miglior coach/insegnante di Accademia o scuola delle categorie: ballo, canto, danza, musica, recitazione e arti varie, che presenterà attraverso i suoi allievi, la migliore interpretazione, più fedele allo spirito del contest. La produzione e Service Kreativ hanno puntato a valorizzare la figura dei coach che spesso lavorano dietro le quinte e non sempre ricevono la giusta menzione. Msc Crociere, presente sul territorio campano, partner ufficiale del contest Rumore Bim Festival, ha voluto sostenere e mettere a disposizione questo premio. Prevista inoltre come premio riservato ai semifinalisti partecipanti, l’ospitata televisiva presso un’emittente regionale campana per lanciare la propria immagine, ancora serate live presso alcuni locali selezionati sul territorio aversano che hanno condiviso il progetto per valorizzare i nostri talenti, tra cui ‘La Corte Libro’s’ di Valentino Libro, “Santé – seminari alcolici”, “St. Patrick Pub”; inoltre la selezione da parte del Maestro Carlo Morelli dei talenti per l’inserimento nello spettacolo ‘That’s amore Live Show’, che sta riscuotendo successi internazionali.

Gran soirée domenica 17 con lo ‘Spettacolo Rumore’, preceduto da un buffet di degustazioni presso il Salone Romano. Lo spettacolo, su invito, verrà presentato da Mino Monelli, conduttore trascinante, dalla professionalità versatile, affiancato da Erennio De Vita noto per il tour di Miss Italia. Menzione speciale ai numerosi sponsor tra cui: Di.A. srl ed il brand PerTe, Centroform Srl, Grooming Academy C.V.N, S.Passalacqua SpA, Consorzio Stabile Gieffe S.C.A.R.L, Idal Italiana Distribuzione Alimenti S.r.l. con i brand Open&Eat e Bella Molisana, Birrificio “K Birr”, Bar Boschetto, Somma Service S.r.l, La Blatta Disinfestazione S.r.l, Agenzia UnipolSai Acerra, Ferramenta Troiano, Myra Ottica, Associazione di volontariato Orizzonti Radiosi in collaborazione con il Comitato Vele Scampia, Associazione Culturale Maria Malibran, GamaxAcademy – Domenique Russo che credono nell’importanza di questa manifestazione. L’obiettivo principale del contest è quello di offrire una vetrina ai tanti talenti che credono nelle loro passioni, che esprimono la loro arte e mirano a farsi conoscere nel vasto panorama artistico italiano e non solo. Ma al di là del traguardo, come diceva Pier Paolo Pasolini “Qual è la vera vittoria, quella che fa battere le mani o battere i cuori?”. Sicuramente le emozioni vissute restano lì custodite, e sempre presenti.