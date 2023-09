Asi Caserta, Pignetti su nomina Razzano: “Occorrono verifiche per lavorare in un clima sereno”

Caserta – “In relazione a quanto apparso negli ultimi giorni su più organi di stampa, sento il dovere di precisare, in qualità di presidente del Consorzio Asi Caserta, che il procedimento avviato e notificato nei confronti del componente del comitato direttivo di nomina regionale è un legittimo procedimento amministrativo”. Così la presidente Raffaela Pignetti alla luce delle polemiche riguardanti la nomina di Giuseppe Razzano, ex candidato sindaco di Maddaloni, subentrato in quota Regione Campania all’avvocato Francesco Fabozzi di Santa Maria Capua Vetere. – continua sotto –

“Il nuovo componente – spiega Pignetti – indicato dal presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, svolge da tempo un’attività professionale – che si occupa tra l’altro di cartellonistica pubblicitaria in Campania – che prevede rapporti commerciali sia con enti pubblici sia con società private. Attività che è sovrapponibile con quelle proprie del Consorzio e che ha svolto anche per l’Ente consortile”.

“Inoltre, non più tardi del 16 febbraio scorso, con delibera numero 28, il Comitato direttivo di Asi Caserta – aggiunge Pignetti – ha deliberato l’avvio di una procedura a evidenza pubblica proprio per l’uso, l’installazione e la manutenzione di impianti pubblicitari e segnaletica direzionale, per un importo superiore ai 600mila euro. La nomina del nuovo componente è successiva a tale atto deliberativo, essendo intervenuta nel mese di aprile. È quindi opportuno eseguire ogni verifica atta a tutelare tutti, compreso chi ha effettuato la nomina, affinché non si incorra in profili di illegittimità o conflitto d’interessi”.

“Lavorare in un clima sereno, trasparente e legale – conclude la presidente dell’Asi Caserta – è l’obiettivo che questo Ente si è sempre prefissato e che questa presidenza continuerà a portare avanti”.