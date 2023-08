Maltempo nel Nord Italia: nubifragi, frane e allagamenti

Il maltempo imperversa sulle regioni del nord. Oggi in Lombardia è scattata l’allerta meteo rossa, come segnala la Protezione Civile, arancione in altre sei regioni (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto). Allerta gialla, invece, su Abruzzo occidentale, Campania, parte dell’Emilia-Romagna, resto di Toscana, Veneto e Piemonte, su Lazio, parte del Molise, Provincia autonoma di Trento, ampie zone della Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta. – continua sotto –

Auto intrappolate nella neve nel Cuneese – In provincia di Cuneo diverse auto sono rimaste intrappolate nella neve abbondante caduta al Colle dell’Agnello, uno dei valichi stradali tra Italia e Francia. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo e dei carabinieri e un mezzo spazzaneve per liberare i veicoli bloccati e accompagnare automobilisti e passeggeri a valle. Stanno tutti bene, ma la strada resta chiusa.

Frana in Savoia – Dopo la grossa frana caduta dalla montagna nella valle francese della Maurienne, in Savoia, resta chiuso il traffico ferroviario tra Italia e Francia attraverso il tunnel del Frejus. Lo stop “si protrarrà almeno fino a mercoledì 30 agosto” secondo quanto dice una nota SNCF Voyages Italia, annunciando lo stop ai treni ad alta velocità che passano da tunnel del Frejus.

Frana e fango a Chivasso – Una frana di terra e fango ha danneggiato la provinciale 99 nella zona collinare del Chivassese. Detriti e vegetazione hanno invaso la carreggiata e sono subito scattate le operazioni di ripristino della viabilità. – continua sotto –

Frana a Cortina, 70 evacuati – Una frana è caduta a Cortina d’Ampezzo, al passo Tre Croci (Belluno), a ridosso di una strada, e minaccia un condominio, un hotel e un B&B. Evacuate almeno 70 persone, ospitate in una palestra del centro turistico messa a disposizione dal Comune. I vigili del fuoco monitorano la frana: chiusa la strada nelle vicinanze.

Milano, chiuso l’Idroscalo – La pioggia forte caduta su Milano nel tardo pomeriggio di domenica ha provocato diversi allagamenti, ma non si sono registrati danni. Chiuso il Parco Idroscalo a scopo precauzionale. Molti gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, impalcature pericolanti e allagamenti. Danni anche nella periferia ovest di Milano, soprattutto nel Comune di Abbiategrasso. Intanto, il Comune segnala che si è alzato il livello del fiume Seveso spiegando che i soccorsi stanno intervenendo su altri allagamenti.

Como, smottamenti sul lungolago – Smottamenti ci sono stati a Blevio, sul lago di Como, dove la strada provinciale Lariana che collega il capoluogo a Bellagio è stata chiusa. Sassi e detriti sono stati portati a valle dai torrenti che scendono dalla montagna. – continua sotto –

Sondrio, esonda torrente: case evacuate – A Sondrio esonda il torrente Frodolfo e per precauzione sono state evacuate alcune abitazioni nella frazione di Santa Lucia. I vigili del fuoco stanno operando con idrovore per asciugare cantine e garage allagati.

Varese, crolla controsoffitto di un supermercato – A Varese, a causa del maltempo, è crollato il controsoffitto di un supermercato Lidl, danneggiando una ventina di automobili. La struttura ha ceduto sotto il peso di acqua e vento. A scoprirlo sono stati all’alba di lunedì i proprietari dei veicoli, i quali hanno allertato il 112.

Nel Pavese molti senza energia elettrica e acqua – In alcuni centri della provincia di Pavia ci sono famiglie senza luce e acqua dopo i forti temporali. Particolarmente colpita la zona di Vigevano, dove il Duomo resta chiuso: alberi abbattuti e danni dovuti alle forti piogge e al vento.

A Venezia torna l’acqua alta – Il brusco cambiamento del meteo, con il vento sulla Laguna, riporta a Venezia l’acqua alta. Alle 21:50 si toccheranno i 105 centimetri e la situazione resterà pressoché identica anche martedì. I tecnici del Mose sono stati allertati per un possibile sollevamento delle paratoie.

Tra Verona e Trento una frana blocca la circolazione – Una frana è caduta sulla Gardesana orientale, tra le province di Verona e Trento, e la strada è temporaneamente chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni.

Allagamenti a Genova e Trieste, blackout a Brescia – A Genova si sono verificati alcuni allagamenti: in un’ora sono caduti 80 millimetri di pioggia. Intensa la fulminazione sulla città che ha provocato qualche temporaneo black out. Il vento ha raggiunto anche i 77 chilometri all’ora. Un violento nubifragio si è abbattuto su Trieste: numerose strade del centro città, tra cui piazza Unità d’Italia, si sono allagate costringendo turisti e cittadini a trovare riparo nei bar e locali vicini. A creare disagi è anche il forte vento. Il forte vento che dalla notte soffia a Brescia e provincia ha causato il crollo di alcuni alberi in centro città: tranciati i fili della corrente, residenti al buio.

Piemonte: neve a Sestrière, chiuso parco a Venaria – Resterà chiuso per tutta la giornata di lunedì il parco naturale La Mandria a Venaria (Torino), per il rischio di caduta alberi. Già domenica era rimasto chiuso, all’interno del parco, il percorso avventura della Cascina Oslera. E’ arrivata la nave al Sestriére, tra l’Alta Valle di Susa e la Val Chisone, ad oltre 2mila metri di quota, con una temperatura di circa 2 gradi.

Toscana, oltre 13mila fulmini in 12 ore – Poche criticità ma un numero impressionante di fulmini in Toscana: ne sono arrivati 13.230 in 12 ore. Resta comunque l’allerta arancione in alcune aree della Regione.