Trentola Ducenta, Apicella traccia bilancio attività e invita opposizione a “rassegnarsi”

Trentola Ducenta (Caserta) – Un po’ per fare il punto della situazione amministrativa, un po’ per rintuzzare le solite infondate diatribe di una parte della minoranza, il sindaco Michele Apicella traccia il quadro dell’attività svolta finora dall’Amministrazione comunale. – continua sotto –

“Ci risiamo. I consiglieri Ciocia e Cantile proprio non riescono a farsene una ragione e si ripresentano con l’ennesimo sterile, immotivato e polemico intervento, che può servire loro solo a dare un po’ (ma proprio un po’) di visibilità. Innanzitutto, va chiarito – spiega il sindaco Apicella – che i lavori effettuati, da effettuare e programmati dall’Amministrazione comunale da me guidata sono frutto di una progettazione e pianificazione attribuibile esclusivamente all’opera dell’attuale Giunta e maggioranza consiliare. Nulla è stato ereditato e nulla poteva essere ereditato visto che i nostri predecessori sono stati tanti Commissari governativi con una breve parentesi amministrativa (che sappiamo tutti come si è conclusa!)”.

“Tutto quanto abbiamo ereditato dal passato più recente – continua Apicella – è relativo ad una situazione disastrosa sia finanziaria, organizzativa che relativa all’organico del personale. Nonostante tutte le difficoltà, questa Amministrazione ha svolto e sta portando avanti un lavoro egregio di rilievo, progettazione, programmazione, pianificazione e realizzazione di cui si cominciano a vedere solo i primi frutti. Fare un elenco di tutto quanto sarebbe lungo e forse noioso. Solo per cominciare a dare l’idea di quanto si sta visibilmente realizzabile, basta prendere atto dei cantieri partiti e di quelli che prossimamente partiranno”.

Il sindaco si riferisce: al rifacimento completo del plesso scolastico di via Rossini; ai lavori previsti in via Collodi, dove sarà realizzato l’asilo nido; agli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico che riguardano le vie Calessieri, Gorgia, Roma, Vittorio Veneto; agli interventi per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica con l’installazione di oltre 1.000 pali con tecnologia ultramoderna; alla previsione della banda ultra-larga; al finanziamento di un milione di euro per il bene confiscato in via degli Oleandri; agli oltre 200mila euro per quello in via Collodi; ai finanziamenti per rifacimento delle vie Nuziale Sant’Antonio, Forno e Pietro Nenni; alle vie Delle Alpi e Gran Sasso; agli ulteriori interventi per la pubblica illuminazione per il Corso e per le piazze principali (compresa quella del comune); ai lavori di piazzetta Dumas, che inizieranno a breve, con il rifacimento di una piazza che versava in condizioni disastrose; alla riqualificazione della palestra della scuola media, per renderla di nuovo fruibile ai nostri giovani e nella quale saranno avviati diversi progetti sportivi; alla realizzazione del micronido nel plesso di via Nuziale S. Antonio, con fondi ministeriali e regionali, che partirà a fine settembre; ai lavori di recupero dell’edificio comunale presente all’interno del palazzo Marchesale che, al termine del temporaneo uso scolastico, rimarrà alla Comunità per nuovi utilizzi; abbiamo, inoltre, attivato servizi di assistenza domiciliare per anziani; assistenza scolastica specialistica; servizio di tutoraggio familiare, tutti servizi abbandonati da anni e che grazie all’intervento dell’assessore al ramo presso l’Ambito, sono stati finalmente sbloccati ed avviati”. – continua sotto –

Per quanto attiene la cultura, “sono state realizzate – continua il sindaco – attività che mai prima d’ora si erano viste a Trentola Ducenta, basti pensare ai programmi dell’Estate in Città che, nonostante le ristrettezze economiche dovute a una situazione finanziaria tutt’altro che florida – questa sì ereditata dal passato – sono diventati un punto di riferimento non solo per i cittadini di Trentola Ducenta, attirando numerosi spettatori anche dai paesi limitrofi; abbiamo incrementato il patrimonio librario della biblioteca comunale. Qui mi fermo per non allungare oltre misura il nutrito elenco”. Relativamente al nostro mancato inserimento ‘nell’ultimo finanziamento erogato ad altri 13 Comuni dalla Regione Campania’, va precisato che si tratta di progetti presentati prima ancora del nostro insediamento. Ci è stato contestato di procedere con cattiveria e tracotanza. Ebbene, è dall’inizio del nostro mandato che siamo oggetto di un assedio continuo fatto di ricorsi ed esposti che mirano esclusivamente a rallentare l’attività amministrativa. Ne stiamo subendo di tutti i colori, forse anche per un’attitudine di una parte dell’opposizione a generare problematiche prive di fondamento. Nonostante tutto, cerchiamo sempre di rasserenare gli animi e di creare un clima distensivo. Abbiamo finalmente dato dignità all’attività amministrativa dettando una linea di coerenza e di trasparenza. Per finire, vorrei fare riferimento alla chiamata a raccolta di ‘tutti coloro che amano veramente Trentola Ducenta’, per invitare a convincersi, la parte della minoranza che non ne ha ancora preso atto, che i cittadini hanno fatto la propria scelta.

“Alla fine del nostro mandato, – conclude Apicella – solo loro saranno giudici del nostro operato. Nel frattempo, sarebbe opportuno che tale parte politica si impegnasse seriamente a fare qualcosa per la città invece di imbastire improduttive ed inutili contese per cercare espedienti finalizzati solo al rallentamento dell’azione amministrativa e comprendendo che a pagarne le conseguenze sono esclusivamente la città e i cittadini. La nostra parte, la maggioranza, pensa ed agisce per il bene della città”.