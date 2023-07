Un amore aversano per Valeria Marini: paparazzata con il deputato Gimmi Cangiano

Da soli su una spiaggia si lasciano andare a baci e carezze. Sono la nota showgirl Valeria Marini e il deputato Gimmi Cangiano, pizzicati dai fotografi del settimanale “Diva e Donna” a Ponza dove entrambi sono in vacanza insieme ad amici. – continua sotto –

42 anni, nativo di Genova ma cresciuto tra Aversa (Caserta) e l’agro aversano, Gerolamo Cangiano, per gli amici “Gimmi”, è laureato in Giurisprudenza e parlamentare alla Camera dei Deputati per il partito Fratelli d’Italia della premier Giorgia Meloni. E’ attivo in politica sin dall’adolescenza: nel 1994, all’età di 13 anni, si avvicina al Fronte della Gioventù, movimento giovanile del Movimento Sociale Italiano che, dopo il congresso di Fiuggi, diventerà Azione Giovani, movimento giovanile di Alleanza Nazionale. Alle amministrative del 2001 è eletto consigliere comunale a San Marcellino, piccolo centro alle porte di Aversa, presiedendo il gruppo di An.

Nel 2009 aderisce al Popolo delle Libertà in cui era confluita An e nel 2010 viene nominato assessore al Lavoro, Formazione e Sport della Provincia di Caserta. Nel gennaio 2013 aderisce a Fratelli d’Italia, divenendone prima coordinatore provinciale e poi, nel 2018, coordinatore regionale. Nel 2014 entra nell’esecutivo nazionale del partito e viene nominato responsabile dell’Ufficio Elettorale e delle “sentinelle del voto”. Alle regionali del 2015 è candidato a consigliere regionale in Campania ma, nonostante le oltre 6700 preferenze, non viene eletto.

Nel 2018, alle politiche, è candidato alla Camera e alle regionali del 2020 di nuovo a consigliere regionale, senza centrare l’elezione che però arriva nel settembre 2022 con la candidatura alla camera nel collegio uninominale di Aversa col 38,93% dei voti. E’ firmatario di proposte di legge sulla tutela della lingua napoletana, sull’insegnamento dell’educazione alimentare, su maggiori poteri alle Forze dell’Ordine e sulla tutela della bandiera italiana ed europea.