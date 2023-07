Campania, bonus parrucche per pazienti oncologiche: al via richieste

“Un grazie di cuore alla Regione Campania, quindi alla Giunta e a tutto il Consiglio Regionale, che ha deciso di stanziare anche quest’anno un bonus, che può arrivare fino a 400 euro, per le donne affette di cancro. Un contributo economico destinato a chi, in seguito alla chemioterapia, ha perso i capelli”. Così il dottor Carlo Iannace, primario della Breast Unit di Senologia dell’Ospedale Moscati di Avellino, che ha la fama di coniugare professionalità e umanità in maniera decisiva per le sue pazienti oncologiche ed impegnato nella divulgazione, condivisione e sensibilizzazione alla prevenzione oncologica. – continua sotto –

Programmati, infatti, 70mila euro a favore dei distretti sanitari della Campania al fine di sostenere i pazienti affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale e alleviare così il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli e dare un contributo massimo di 400 euro per l’acquisto di una parrucca.

“L’iniziativa è stata promossa in particolare dal mio amico e collega, il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, che ha portato alla Legge di Bilancio, e poi approvato in consiglio regionale, un suo emendamento. Un’iniziativa di solidarietà dunque per tutte le donne che combattono contro un male terribile”. “La perdita dei capelli è infatti una delle conseguenze più scioccanti della chemio e spesso viene vissuta dalle donne come una perdita della loro identità – continua il dottore Iannace – Quindi grazie alle parrucche si riesce a restituire alle nostre guerriere la loro immagine e la forza di affrontare il mondo senza l’etichetta della malattia”.

L’istanza per la richiesta di contributo deve essere effettuata entro il 30 settembre 2023 presso il Distretto Sanitario di residenza.