Aversa, “Una medaglia per la Stranormanna”: premiati gli studenti della Vanvitelli

Aversa (Caserta) – Si è tenuta venerdì 21 luglio, al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, la premiazione degli studenti vincitori del concorso “Una medaglia per la Stranormanna”. – continua sotto –

Con viva emozione il patron della gara podistica Peppe Andreozzi, si è complimentato con i giovani partecipanti per l’impegno profuso, la creatività dimostrata e per l’attenzione al tema dell’inclusione. Il progetto, come evidenziato anche da Ornella Zerlenga, direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, e Danila Jacazzi, Referente per la Terza Missione del medesimo Dipartimento, “ha rappresentato un momento di crescita per gli studenti sia umanamente che professionalmente, poiché i ragazzi partecipando al concorso hanno imparato a leggere e a rispondere ad un bando, predisponendosi così al mondo del lavoro”.

Presenti l’assessore alla Cultura della città normanna, Anna Sgueglia, e l’assessore all’Ambiente, Elena Caterino, in rappresentanza del sindaco Alfonso Golia, trattenuto da problemi di famiglia, le quali hanno sottolineato “il valore sociale, sportivo e culturale dell’iniziativa, fondamentale per la valorizzazione della città di Aversa e di tutto l’Aversano”.

Il concorso “Una medaglia per la Stranormanna” è stato affrontato dagli studenti nell’ambito del corso di Graphic relation e, per tale motivo, i progetti con relativi disegni tecnici, relazioni e simulazioni sono stati sottoposti alla commissione anche ai fini dell’esame universitario. Il progetto, di non facile esecuzione, doveva essere costituito da 4 pezzi in sé compiuti, con riferimento alla disabilità, all’aggregazione e al patrimonio monumentale e culturale del territorio di riferimento. I quattro pezzi dovevano comporre inoltre, un’unica medaglia dall’impatto avvincente. – continua sotto –

Tra le 10 prove consegnate dai gruppi, si sono aggiudicati il primo posto: Claudia Di Falco; Mena Ferrarello; Valeria D’Alterio; Federica Gallina. Secondi in classifica: Federica Cinque, Alessia D’Alessandro, Giuseppina Della Porta, Vittoria Ieni. Al terzo posto: Antonio Tudisco, MariaPia Napoli, Simona Riccio. I vincitori hanno ricevuto un premio in denaro e simpatiche tazze da latte, sulla quali sono raffigurate le medaglie da loro ideate. I progetti inoltre, verranno inseriti in un libretto, che sarà regalato ai podisti durante la prossima edizione della Stranormanna, insieme ad altri gadget e alla medaglia vincitrice.