Sorrento, “Il turismo delle origini”: occasione di sviluppo del territorio

Sorrento (Napoli) – I discendenti degli italiani migrati all’estero, il futuro del turismo nel nostro Paese. Il turismo delle origini, o di ritorno: il 15% del totale delle presenze turistiche in Italia nell’arco di un anno. – continua sotto –

Un bacino potenziale pari a circa 80 milioni di persone, secondo le stime dell’Enit per un giro d’affari, del solo continente americano, che si aggira intorno ai 650 milioni di euro per un totale di 670mila arrivi ogni anno in Italia.

Dati emersi durante la tavola rotonda “Turismo delle origini e nuove frontiere per lo sviluppo turistico del Paese”, che si è svolta al palazzo comunale di Sorrento. Rappresentanti delle istituzioni e addetti ai lavori hanno indicato la strada per intercettare i nuovi principali mercati di riferimento.

Tra i relatori Francesco Giacobbe, segretario della Commissione Turismo al Senato, il presidente del consiglio comunale di Sorrento, Luigi di Prisco, che ha ricordato una precedente iniziativa in materia di scambi culturali con l’America meridionale, e l’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci. IN ALTO IL VIDEO