Pianeta Sindacale Carabinieri, corso di autodifesa e tecniche operative con Francesco Di Chiara

Una grande giornata di sport e solidarietà quella promossa da Pianeta Sindacale Carabinieri – Psc Assieme, a Roè Volciano, in provincia di Brescia, per la terza tappa lombarda del corso di formazione di tecniche operative e autodifesa, organizzato in collaborazione con Sam – Sistema di Autodifesa Multisport e curato dall’atleta casertano Francesco Di Chiara, campione di arti marziali originario di Frignano. – continua sotto –

Numerosi i carabinieri aderenti all’associazione professionale a carattere sindacale per i Carabinieri d’Italia che si sono brevettati al Dsa – Brevetto tedesco dello sport. L’organizzazione, inoltre, ha donato un voucher per l’acquisto di un’apparecchiatura medica al centro clinico “NeMo” (Neuromuscular Omnicentre) di Brescia, nato per prendersi cura delle persone affette da malattie neuromuscolari, come la Sla (sclerosi laterale amiotrofica), la Sma (atrofia muscolare spinale) e le distrofie muscolari.

Presenti all’evento il segretario generale Vincenzo Romeo, Emanuela Malangone della segreteria nazionale, il responsabile per la Campania, Stefano Tauro, e Dario Armonia del direttivo nazionale. Lo scopo dell’iniziativa è quello di diffondere un metodo efficace di difesa personale e norme di comportamento in caso di pericolo, creando motivazione alla sopravvivenza, determinazione e sicurezza della propria persona, tramite tecniche ed esercizi specifici svolti anche sotto pressione psicologica. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA