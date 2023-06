Festa della Musica ad Aversa, il 21 giugno chitarre in concerto a Casa Cimarosa

Aversa (Caserta) – Anche quest’anno la città di Aversa aderisce alla Festa della Musica, prestigiosa manifestazione internazionale, che si terrà come di consueto, in tutti i maggiori centri europei, mercoledì 21 giugno, data simbolica del solstizio d’estate. A partire dalle 18.30, nel cortile di Casa Cimarosa, si terrà la lunga maratona musicale intitolata “Giovani Talenti e Chitarre in concerto”, curata dal maestro Piero Viti, che vedrà ospiti giovani promesse della musica e artisti affermati provenienti dal territorio cittadino e da tutta la Campania. – continua sotto –

“Ci è sembrata una scelta naturale ospitare questo concerto gratuito nella casa natale del nostro grande concittadino, genio dell’Opera buffa – commenta l’assessora alla Cultura, Anna Sgueglia – Aversa che si candida naturalmente per la sua storia ad essere Città della Musica non poteva mancare a questo appuntamento che, dopo il concerto per i maturandi nella fatidica Notte prima degli esami, apre l’Estate ad Aversa”.

Numerosi gli appuntamenti del cartellone estivo che, da giugno a settembre prevede concerti, reading, iniziative sportive, mostre, visite guidate, spettacoli. La Festa della Musica, uno degli eventi musicali di portata internazionale di maggior rilievo, nasce il 21 giugno del 1982, su iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, coinvolgendo in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti impegnati in performance dal vivo in strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei.

Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Da allora la Festa si è tenuta nelle maggiori città di Europa, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia (città fondatrici dell’Associazione Europea Festa della musica), registrando in Italia l’adesione anche del Ministero della Cultura. Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono così ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.

La Festa è diventata un vero e proprio fenomeno sociale, il cui fine, attraverso concerti gratuiti e la libera partecipazione, è quello di testimoniare, attraverso un avvenimento comune, la volontà di favorire una migliore conoscenza delle realtà artistiche attuali dei propri paesi, e di sviluppare gli scambi, in ambito musicale, tra i paesi dell’Unione europea e della grande Europa.