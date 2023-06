Casagiove, 32° Memorial “Enrico Molfino”: premiati i vincitori della gara cinofila

Casagiove (Caserta) – Si è ufficialmente conclusa la gara cinofilia Cane-Cacciatore per il 50esimo Trofeo Città di Casagiove e il 32esimo Memorial “Enrico Molfino”, manifestazione sportiva venatoria promossa dal Circolo Comunale Enalcaccia di Casagiove, in collaborazione con l’Unione Nazionale Enalcaccia – Pesca e Tiro, e patrocinata dal Comune di Casagiove, dalla Bcc Terra di Lavoro – San Vincenzo de’ Paoli e dalla ditta Cennamo Pet Food. – continua sotto –

La finale edizione 2023, disputata domenica 18 giugno sul Campo Cinofilo Zac Monnerino di Faicchio (Benevento), ha visto i trenta finalisti accedere all’ultima fase di gara e affrontare la sfida. La disciplina che si avvale del connubio cane-cacciatore, enfatizza la capacità dell’atleta che utilizza ausiliari (così vengono chiamati i cani che aiutano l’uomo nell’esercizio venatorio) dando luogo a prove di “caccia” che non nascondono diversi gradi di difficoltà.

Lunedì 19 giugno si è tenuta, nella sala consiliare del Comune di Casagiove, la cerimonia di premiazione di tutti i trenta finalisti. Presenti, oltre al patron della manifestazione Claudio Molfino, il sindaco Giuseppe Vozza e l’assessore regionale Nicola Caputo che ha ringraziato il dottor Molfino e tutti gli organizzatori della competition sportiva per la realizzazione di un evento che nella somma degli anni non solo dà prestigio alla città di Casagiove, ma ha una assunto una dimensione storica.

La prima edizione della gara cinofila, infatti, è a firma di Enrico Molfino, personalità illustre della civitas casagiovese, nonché padre di Claudio Molfino. Quest’ultimo ha dichiarato in merito: “Mio padre Enrico, a cui dedico il memorial, aveva dato vita alla gara circa cinquantatre anni fa. Tuttavia siamo giunti al 50esimo Trofeo Città di Casagiove e al 32esimo anno del Memorial, invece che al trentacinquesimo, in quanto nel periodo di crisi pandemica abbiamo attuato una sospensione negli anni dal 2019 al 2021. Una parentesi che non ci ha fatto desistere dall’abbandonare una tradizione…di famiglia”. – continua sotto –

La gara interregionale ha premiato con 55 punti il vincitore Granata Vincenzo, insignito della medaglia d’oro “dottor Enrico Molfino”, seguito a pari punti (52) da Formisano Roberto e Ferrante Pietrantonio, e Cangiano Giovanni (50). I finalisti sono stati giudicati dagli esperti della commissione secondo il disciplinare previsto, rimettendosi a criteri di valutazione sulla qualità della gara. Una serata di premiazioni intensa, quella di ieri, che ha coinvolto tutti i trenta partecipanti del 50° Trofeo Città di Casagiove. Ad ognuno infatti, secondo la posizione raggiunta in classifica, sono stati assegnati premi offerti dalla Segreteria Regionale Enelcaccia per gli ausiliari. La cerimonia di premiazione, inoltre, ha eletto anche il migliore cane Inglese e il miglior cane Continentale.

Il dottor Claudio Molfino si dice soddisfatto del grande consenso che riscuote la manifestazione ogni anno e, soprattutto, della grande partecipazione. La gara cinofilia e venatoria quest’anno ha goduto della partecipazione di cacciatori provenienti anche dal Molise. Un riscontro positivo che rimarca l’entusiasmo generale intorno al mondo della cinofilia venatoria e l’approvazione a rinnovare l’impegno, dandosi appuntamento con l’edizione 2024.