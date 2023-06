Aversa, i fratelli Cannavaro e Ciro Ferrara inaugurano campo Parrocchia Santa Maria La Nova

Aversa (Caserta) – Martedì 13 giugno, alle ore 16, si terrà ad Aversa la cerimonia di inaugurazione del campo di calciotto in erba sintetica realizzato nella parrocchia di Santa Maria la Nova, in via San Biagio 51. – continua sotto –

La parrocchia si trova nel quartiere “Borgo di Aversa”, fuori le mura della città normanna in un territorio molto vasto che, oltre a non avere quasi nessuno spazio di aggregazione, vive nel suo tessuto sociale ed economico tutte le caratteristiche di una periferia geografica ed esistenziale (disoccupazione, dispersone scolastica, spaccio di sostanze stupefacenti, gioco d’azzardo, lavoro minorile, usura…). Per queste e altre ragioni la Parrocchia è sempre stata in questo luogo difficile, ma bello: un punto di aggregazione dove bambini, ragazzi e adulti mettono in gioco i propri talenti a volte davvero sorprendenti.

“È proprio vero quello che cantava De Andrè, ‘dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior’. Ecco, a quei fiori tra l’asfalto che sono i nostri 350 e passa bambini, i 150 giovanissimi e giovani che la Comunità Parrocchiale in questi anni sta dedicando le energie migliori – afferma il parroco don Domenico Pezzella – per donare loro un ambiente libero e sano dove poter crescere in amicizia e nella legalità. È per loro e con loro che, grazie all’aiuto di associazioni come l’Inner Wheel Club di Aversa – con la presidente l’avvocato Rossella Campanalunga e le socie che sono state capaci di coinvolgere la Fondazione Cannavaro-Ferrara onlus – l’Unicef Comitato Regionale Campania e alcuni imprenditori, siamo riusciti a realizzare un sogno condiviso: quello di bonificare il nostro campo di calciotto per metterlo al servizio della collettività e del bene comune. Vogliamo dare a tutti la possibilità di dare un calcio non solo a un pallone, ma a tutte le porte sbattute in faccia: diamo spazio alla voglia di emergere che ognuno di noi si porta dentro”.

Il titolo del progetto è "Crescere Insieme: un Service del Cuore" e la grande festa inaugurale del 13 giugno vedrà la presenza di Fabio e Paolo Cannavaro, di Ciro Ferrara, della madrina della Fondazione Cannavaro Ferrara Maria Mazza, del vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, e di tanti altri ospiti, ma soprattutto dei tanti bambini e ragazzi del quartiere che riceveranno così in dono uno spazio per stare insieme.

“Quelli che incontro ogni giorno sono ragazzi come me e come tanti altri che hanno bisogno di credere nei sogni e nelle proprie possibilità: per questo motivo spero che sarà una grande festa per i ragazzi e per il quartiere – conclude don Domenico – per dimostrare loro ancora una volta che insieme nessuno è escluso o perso per sempre. Invitiamo tutti a prendere parte a questo sogno condiviso”.