Aversa, cittadini pestati da nordafricani e minacciati con pistola. M5S: “Basta violenza, Amministrazione intervenga”

Aversa (Caserta) – È di qualche giorno fa l’ultima grave notizia di cronaca riguardante un’aggressione in piazza Cirillo dove alcuni cittadini sono stati improvvisamente pestati a sangue da un gruppo di nordafricani che, dopo l’aggressione, hanno puntato una pistola contro i passanti intimandoli ad andare via perché “la zona è la loro”. – continua sotto –

“Nell’esprimere tutta la nostra solidarietà ai cittadini violentati ed una ferma condanna di questa vile e violenta aggressione, riferiamo una profonda preoccupazione riguardo l’aumento della criminalità e dei furti che stanno minando la sicurezza nella nostra città”, commentano dal Movimento 5 Stelle di Aversa, sottolineando che “i cittadini non si sentono al sicuro e chiedono all’amministrazione locale quali strategie e soluzioni concrete siano state pensate in concertazione con le forze dell’ordine per affrontare questo grave fenomeno”.

I pentastellati sollecitano l’amministrazione “a rispondere alle legittime preoccupazioni dei cittadini, fornendo informazioni dettagliate riguardo alle strategie e alle azioni da realizzare in sinergia con le forze dell’ordine, per frenare l’aumento dei furti e ripristinare la sicurezza nella nostra comunità”. “A tal fine – proseguono – si ritiene indispensabile che l’amministrazione prenda in seria considerazione il problema della sicurezza che riguarda le istituzioni educative, le strutture sanitarie e le abitazioni private. Pertanto, richiamiamo l’attenzione dell’amministrazione su questa questione urgente e chiediamo azioni mirate da attuare con le forze dell’ordine per contrastare efficacemente ed efficientemente i furti e ristabilire la fiducia nella sicurezza delle nostre comunità”.

In particolare, il M5S propone di “valutare l’attivazione di un sistema di video sorveglianza efficace in tutta la città, al fine di dissuadere i criminali e fornire supporto alle forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto dei reati. Inoltre, chiediamo alle forze dell’ordine locali l’intensificazione dei controlli del territorio, oltre all’adozione di misure preventive specifiche per proteggere le attività commerciali, gli istituti scolastici e le strutture pubbliche, vittime di continui furti negli ultimi mesi”.