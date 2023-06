Terzigno, inaugurato il primo micronido comunale

Terzigno (Napoli) – E’ stato affidato alla cooperativa sociale Bambù, una realtà che opera nei contesti più difficili per migliorarne la qualità di vita e rieducare i soggetti svantaggiati, dando loro canali e strumenti per il riscatto sociale, il nuovo micronido comunale di Terzigno, in provincia di Napoli. – continua sotto –

L’inaugurazione con Giovanpaolo Gaudino, presidente della cooperativa “Bambù”. Nel Plesso di “Bossa Al Mauro” della Scuola dell’Infanzia e Primaria “San Domenico Savio”, in via dei Pini, la struttura sarà attivata per i minori dai 3 ai 36 mesi.

Presente all’inaugurazione il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri. “Alby & Cocca”, questa la denominazione del micronido che prende spunto dal nome delle due mascotte che guideranno i piccoli in tutte le attività giornaliere: una scelta che punta a contribuire, insieme al murales realizzato all’ingresso, alla promozione delle bellezze del territorio. Questo il valore aggiunto, secondo il presidente del Parco nazionale del Vesuvio, Raffaele de Luca.

