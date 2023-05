World Metrology Day, al Museo di Pietrarsa l’evento dedicato all’innovazione tecnologica

Al centro congressi del Museo di Pietrarsa, a Portici (Napoli), la seconda edizione del “World Metrology Day”, l’unico evento industriale del Sud Italia interamente dedicato ai temi del controllo, qualità, automazione, industria 4.0, robotica e stampa 3D. – continua sotto –

La sfida dell’innovazione tecnologica è strategica per far ripartire l’economia del Paese. Questo il messaggio che, in Campania, si rivolge soprattutto alle Pmi. Come conferma Erika Capasso, coordinatrice delle attività.

Innovazione e business network sono elementi imprescindibili in termini di crescita economica, di opportunità future e di miglioramento delle performance. Ne è convinto Alfonso D’Aria, presidente del Wmd.

Il World Metrology Day racchiude tutti gli strumenti indicati in un’unica formula. L’augurio degli organizzatori è che possa consolidarsi sempre più come evento nel quale le Pmi campane e del centro-sud trovino gli elementi utili a valorizzarsi e al tempo stesso fare rete. IN ALTO IL VIDEO