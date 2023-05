Campania, riforma Consorzi di Bonifica: completato il ciclo di audizioni

Seduta congiunta, stamani, in Consiglio regionale della Campania della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile, I Affari istituzionali – Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione, e VIII Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo, sulla legge di riforma dell’ordinamento dei Consorzi di Bonifica in Campania. – continua sotto –

All’ordine del giorno, il completamento del ciclo di audizioni necessario a completare l’istruttoria per il processo di riforma della Legge regionale 4/2003 che regola il funzionamento e le competenze degli Enti di bonifica.

“Passeremo ora alla nomina della commissione tecnica che, di fatto, dovrà procedere ad assemblare il testo che poi sarà vagliato ed eventualmente emendato dai consiglieri regionali”, commenta Giovanni Zannini, presidente della Commissione Ambiente.

“Siamo soddisfatti – continua – del percorso che stiamo compiendo di concerto con l’assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo, e con i colleghi presidenti delle commissioni I e VIII, Giovanni Sommese e Maurizio Petracca, che stanno svolgendo un lavoro importante per la parte ordinamentale, atteso che proprio Petracca, neo presidente della Commissione Agricoltura, è il primo firmatario di una proposta di legge oggetto di trattazione unitamente al disegno di legge proveniente dalla Giunta”.